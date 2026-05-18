Son Mühür - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; “suç örgütü kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer aldı. Düzenlenen operasyonda aralarında 3 banka müdürü, 8 polis memuru ve 4 avukatın da bulunduğu toplam 161 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde yürütülen mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği ve kara para aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. MASAK raporları, banka hesap hareketleri, kripto para analizleri ve HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, örgütün ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finans suç ağı olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Suç gelirleri çok katmanlı şekilde dolaştırılmış

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri; elektronik para şirketleri, banka hesapları, sanal POS altyapıları, döviz büroları, kuyumcular, paravan firmalar ve kripto varlık platformları üzerinden akladıkları belirlendi. Örgütün ayrıca özel yazılım sistemleri geliştirdiği, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu ve suçtan elde edilen gelirleri çok katmanlı bir finans ağı içinde dolaşıma soktuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik ve bloke işlemlerini devre dışı bırakılmasına yardımcı olduklarına ilişkin güçlü delillere ulaşıldığı öğrenildi. Öte yandan bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarını kontrol ederek operasyon süreçlerine dair bilgi sızdırdığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

37 şüpheliyle ilgili operasyon devam ediyor

Soruşturma çerçevesinde 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ile 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma kararı uygulanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 gayrimenkul, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

Suçtan elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı öne sürülen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Son yılların en geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen dosyada adli sürecin başladığı belirtilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelere açık olduğu ifade edildi.

