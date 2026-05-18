Son Mühür - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; “suç örgütü kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer aldı. Düzenlenen operasyonda aralarında 3 banka müdürü, 8 polis memuru ve 4 avukatın da bulunduğu toplam 161 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporu
Soruşturma çerçevesinde yürütülen mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği ve kara para aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. MASAK raporları, banka hesap hareketleri, kripto para analizleri ve HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, örgütün ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finans suç ağı olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
Suç gelirleri çok katmanlı şekilde dolaştırılmış
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri; elektronik para şirketleri, banka hesapları, sanal POS altyapıları, döviz büroları, kuyumcular, paravan firmalar ve kripto varlık platformları üzerinden akladıkları belirlendi. Örgütün ayrıca özel yazılım sistemleri geliştirdiği, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu ve suçtan elde edilen gelirleri çok katmanlı bir finans ağı içinde dolaşıma soktuğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik ve bloke işlemlerini devre dışı bırakılmasına yardımcı olduklarına ilişkin güçlü delillere ulaşıldığı öğrenildi. Öte yandan bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarını kontrol ederek operasyon süreçlerine dair bilgi sızdırdığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.
37 şüpheliyle ilgili operasyon devam ediyor
Soruşturma çerçevesinde 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ile 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma kararı uygulanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 gayrimenkul, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Suçtan elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı öne sürülen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
Son yılların en geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen dosyada adli sürecin başladığı belirtilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelere açık olduğu ifade edildi.
Suçlamalarla ilgili ne dedi?
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “örgüte destek vermek”, “7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis”, “dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlamaları yöneltildi. İfadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kütahyalı’nın, milyonlarca liralık hesap hareketlerine ilişkin sorulara sürekli “Bilmiyorum” cevabını verdiği öğrenildi.
Kütahyalı ifadesinde, “Hayır, çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bildiğim ve yaşadığım her şeyi anlatacağım. Nezarette bulunduğum kişilerle son 3 gündür yaptığım görüşmeler sonrası bu operasyonun doğru ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Mal varlığı dikkat çekti
İfadesinde mal varlığıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, üzerine kayıtlı araçları sıralayarak Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravelle marka otomobillere sahip olduğunu söyledi.
Gayrimenkullerine ilişkin de bilgi veren Kütahyalı, Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultanmakamı Konutları’ndaki bahçe dubleks dairenin yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, ayrıca Sarıyer’de ikamet ettiği bir apartman dairesi ile İzmir Göztepe’de başka bir dairesinin bulunduğunu ifade etti. MASAK raporlarında yer alan milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin sorular üzerine ise 2017-2020 yılları arasında yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetti.
''Alakam yok...''
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunarak, “Bahse konu para transferleri alacaklarıma karşılık gönderilen ödemelerdir. Borç ilişkisi nedeniyle gönderildi. Söz konusu suçlarla hiçbir ilgim yok” dedi.
Sorgu sırasında kendisine gösterilen MASAK raporundaki belge ve para hareketlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Kütahyalı, kredi kartından çekilen paraların daha sonra kendisine geri gönderildiğini öne sürdü. Kredi kartı borçlarını bu yöntemle çevirdiğini söyleyen Kütahyalı, “Raporda adı geçen kişi ve şirketleri tanımıyorum. Nakit avans faizleri çok yüksek olduğu için PERPA’da esnaflık yapan Servet ve Mehmet isimli kişiler aracılığıyla komisyon karşılığında paramı geri almak daha mantıklı geliyordu. Maddi ihtiyacım nedeniyle bu yöntemi kullandım. Para gönderen şirket ve şahısları tanımıyorum” ifadelerini kullandı.
Kütahyalı'nın savunmasından
MASAK raporunda, Buğra Erzincanlı isimli kişinin hesaplarından Rasim Ozan Kütahyalı’ya 59 ayrı işlemle toplam 4 milyon 684 bin 435 lira transfer edildiği bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para aracılığıyla Kütahyalı’nın hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş yapıldığı belirtildi.
Kütahyalı ise söz konusu elektronik ödeme kuruluşlarını tanımadığını savunarak, hesap hareketlerinin kredi kartı işlemleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. İfadesinde, “Kredi kartımdan çekilen ve daha sonra bana gönderilen paralar bana ait tutarlardır. Bu yöntemle kredi kartı borçlarımı çeviriyordum. Raporda adı geçen kişi ve firmaları tanımıyorum. Kredi kartı ekstrelerim incelendiğinde tüm işlemlerin açıklamaları görülecektir. Bunların tamamı kendi paramdır ve kart borçlarını çevirmek amacıyla yapılan işlemlerdir” dedi.
İfade işlemleri sırasında Batuhan Özyetgin ile arasında gerçekleştiği belirtilen 46 milyon lirayı aşkın para trafiği de gündeme geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Batuhan Özyetgin’in yakın bir arkadaşının oğlu olduğunu söyleyerek, söz konusu para transferlerinin yatırım amaçlı olduğunu savundu. Kütahyalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-2024 ekonomisinde KKM ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Özyetgin'in şirketi olduğundan bana 'Teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım' dedi. Ben de kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim.''
Para transferlerinin neden Batuhan Özyetgin üzerinden gerçekleştirildiğine ilişkin soruya da yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı, şu açıklamayı yaptı:
"Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur."
Rasim ozan Kütahyalı tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı 154 kişi adliyeye sevk edildi. Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.