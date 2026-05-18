Son Mühür - Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışları başlarken, siyah-beyazlı taraftarların favori adayı da netleşmeye başladı.

Beşiktaş taraftarının büyük bölümünün, takımın başında yeniden Şenol Güneş’i görmek istediği belirtiliyor. Siyah-beyazlı futbolseverlerin, deneyimli teknik adamın geçmişte kazandırdığı şampiyonluklar ile Avrupa’daki başarılı performansları yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

Kulüp tarihine geçmişti

Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş ile üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca siyah-beyazlı takımı, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu yenilgisiz tamamlayarak üst tura taşıyıp kulüp tarihine geçen bir başarıya imza atmıştı.

İsmi yeniden gündemde

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş’in ismi yeniden Beşiktaş ile gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medya paylaşımlarında ve tribünlerde deneyimli teknik adama destek verdiği dikkat çekti.

Yönetim ne karar verecek?

Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Şenol Güneş’in yeniden takımın başına geçip geçmeyeceğinin ise kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.