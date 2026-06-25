Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı kutlamaları, şehrin her bir köşesinde olduğu gibi spor sahalarında da büyük bir heyecanla kutlanacak.

Gelenekselleşen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bu yıl 14’üncü kez sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon için kayıt süreci resmen başladı.

Körfez manzarasında adım adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu maraton, artık yalnızca bir spor müsabakası değil, kentin simgelerinden biri haline geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics standartlarında düzenlenen yarış, hem profesyonel atletlerin kıyasıya rekabetine hem de amatör koşucuların heyecanına sahne olacak.

16 yaşından gün almış bütün sporcuların yer alabileceği etkinlik, katılımcılara İzmir Körfezi’nin manzarası eşliğinde yarış vadediyor.

"Kurtuluş Şehrinde Zafer Senin Elinde"

“Kurtuluş Şehrinde Zafer Senin Elinde” sloganıyla düzenlenecek maratonun başlangıç ve bitiş noktası yine Cumhuriyet Meydanı olacak.

Toplamda 21 kilometrelik parkurda ter dökmek isteyen koşucuların elini çabuk tutması gerekiyor. Kayıtlar, maratonizmirorg web adresi üzerinden alınıyor ve başvurular için son tarih 28 Ağustos 2026.

Dünya atletleri İzmir’e akın ediyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı yarışta; Kenya’dan Japonya’ya, Amerika’dan İtalya’ya kadar tam 21 farklı ülkeden atlet, İzmir’in sokaklarında ter döktü.

Erkeklerde Dominick Kipkirui Bet 1:04:38’lik derecesiyle, kadınlarda ise Marie Clemence Calvin 1:17:50’lik derecesinde olan isimler olmuştu.