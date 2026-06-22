SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye'nin uluslararası arenadaki ilk tescilli modacısı ve kültür elçisi, asırlık çınar Zuhal Yorgancıoğlu, Balçova'daki evinde vefat etti. 100 Yaşında vefat eden ve dünyada 'Madam Z' olarak tanınan Yorgancıoğlu, Amerika yıllarında kendine verdiği 'Türk sanatını dünyaya tanıtacağım' sözünü fazlasıyla tutarak podyumlarda bir ekol yarattı. Dünya liderlerinin eşlerinden sinema ve müzik dünyasının en parlak yıldızlarına kadar çok sayıda ünlü ismi giydiren Yorgancıoğlu'nun vefatı sanat ve moda dünyasını derin bir yasa boğdu.

Küresel Başarıya Uzanan Söz

1926 yılında İzmir Bayraklı'da doğan Zuhal Yorgancıoğlu, sanat ve tasarım eğitimlerinin ardından 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. Amerika'da bulunduğu dönemde Washington Post gazetesine moda çizimleri yapan Yorgancıoğlu, uluslararası piyasada hiçbir Türk tasarımcının isminin yer almadığını fark ederek Türk sanatını dünyaya tanıtma kararı aldı. Yurda döndükten sonra kendi atölyesini kuran tasarımcı, ünlü gazeteci Edgar Schneider’ın kendisini manşete taşıyarak 'Madame Z' başlığını atmasıyla dünya çapında bir marka haline geldi.

Anadolu Motiflerini Dünya Vitrinine Taşıdı

Zuhal Yorgancıoğlu, modayı dönemsel kalıpların ötesinde bir sanat ve kültür aktarımı olarak kabul etti. Tasarımlarında ithal malzeme kullanmayı reddeden Yorgancıoğlu, üretimlerinde tamamen Bursa ipeği ile Ödemiş, Tire ve Gaziantep gibi bölgelerin geleneksel kumaşlarını tercih etti. Kıyafetlerde kullanılan işlemeleri ve oyaları Anadolu'daki köylü kadınlara yaptırarak geleneksel motifleri korudu. Defilelerini müzik, dans ve özel mizansenlerle birleştirerek Türk folklorunu yansıtan teatral birer kültür şovuna dönüştürdü.

Dünya Liderlerini ve Yıldızları Giydirdi

Yorgancıoğlu’nun özgün tarzı, uluslararası alanda birçok lider eşinin ve sanatçının tercihi oldu. Tasarımlarını taşıyan dünyaca ünlü isimler arasında Nancy Reagan (ABD Başkanı Ronald Reagan’ın eşi), Jackie Onassis (John F. Kennedy’nin eşi), Dalida (Dünyaca ünlü şarkıcı, sinema filminde tamamen Madam Z tasarımlarını kullandı), Linda Gray ve Lindsay Wagner (Hollywood yıldızları), Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar ve Hülya Avşar gibi isimlere tasarım üretti.

Uluslararası Ödüllerle Tescillenen Kariyer

Kariyeri boyunca Türkiye'nin fahri kültür elçiliğini üstlenen Yorgancıoğlu, İtalyanların prestijli moda ödülü Maschera D’Argento ve Türk Tanıtma Vakfı Ödülü başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü. Son yıllarında tasarımlarından oluşan 52 özel eser, Eskişehir'de kendi adını taşıyan Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi bünyesinde koruma altına alınmıştı. 1946 yılında evlendiği ve 2011 yılında vefat eden eşi Mehmet Yorgancıoğlu'ndan üç çocuk sahibi olan ünlü tasarımcı, Balçova'daki ikametinde asırlık bir çınar olarak hayata gözlerini yumdu. Zuhal Yorgancıoğlu, arkasında Türk modasının temellerini atan küresel bir miras bıraktı.