Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de CHP ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakırken, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da koltuk değişimi gündeme gelmişti. CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.

Özgür Özel'in atacak olduğu adımlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özel cephesinden İzmir kararı geldi. Özgür Özel'in alternatif il binası açmak için Pazartesi günü İzmir'e geleceği öğrenildi. Özel'in İzmir'e gelmesine sayılı günler kala ise ilçe başkanlıklarında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Özgür Özel'in ilçe başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği, ilçe başkanlıkları tarafından üyelere ise bir çağrıda bulunulduğu öğrenildi.

Genişletilmiş toplantı daveti!

Başta Kemalpaşa ve Balçova olmak üzere CHP İzmir İlçe Başkanlıkları'ndan üyelere Genişletilmiş toplantı daveti mesajı gitti. Toplantıların ana gündem maddesini ise partideki güncel gelişmeler, üyeler tarafından sunulan görüş ve önerilerin dinlenmesinin oluşturacağı öğrenildi.

Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'ndan üyelere mesaj:

"Değerli Üyemiz,

Baba ocağımız partimizde yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmek, görüş ve önerilerinizi dinlemek amacıyla düzenleyeceğimiz Genişletilmiş Toplantımıza davetlisiniz.

Katılımınız bizlere güç verecektir.

Tarih: 24 Haziran 2026 Çarşamba( Yarın )

Saat: 20.00

Yer : Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Yunus Emre Salonunda

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı"