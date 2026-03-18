Son Mühür - İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, santral sahasına bir füzenin isabet ettiğini teyit ederken, tesisin hayati bölümlerinde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.

Hiçbir bölümü zarar görmedi

Yapılan açıklamada, saldırıya karşın santralin herhangi bir bölümünde hasar oluşmadığı, can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. İranlı yetkililer, nükleer tesisin güvenliğinin tam olarak sağlandığını ve çalışmaların kesintisiz devam ettiğini aktardı.

İran, nükleer tesisleri hedef alan saldırıların uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, bu tür girişimlerin nükleer altyapının korunmasına dair uluslararası kurallara aykırı olduğu kaydedildi.

''Tüm Basra Körfezi'ndeki ülkeler etkilenir''

Yetkililer, Buşehr’deki nükleer santrale yönelik bir saldırının sadece İran için değil, Basra Körfezi’ndeki tüm ülkeler açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür adımların bölge adına telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Endişeler arttı

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede gerilim hızla arttı. İran ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Karşılıklı hamleler sürerken nükleer tesislerin hedef alınması kaygıları büyüttü. Uzmanlara göre bu durum, savaşta tehlikeli bir aşamaya işaret ediyor ve olası bir sızıntı bölgesel hatta küresel sonuçlar doğurabilir.

Buşehr Nükleer Santrali kritik öneme sahip

Buşehr Nükleer Santrali, İran’ın Basra Körfezi kıyısında bulunan ve ülkenin faaliyetteki ilk nükleer enerji üretim tesisi olarak öne çıkan stratejik bir altyapıdır. Buşehr kenti yakınındaki santral, İran’ın sivil nükleer programının temel unsurlarından biri kabul ediliyor.

Tesisin yapımına 1970’lerde Almanya merkezli Siemens tarafından başlandı ancak 1979’daki İran Devrimi ve ardından patlak veren İran-Irak Savaşı nedeniyle çalışmalar durdu. Daha sonra Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde proje yeniden başlatıldı ve Rus devlet nükleer şirketi Rosatom’un katkısıyla tamamlandı. Santral 2011 yılında resmi olarak devreye alındı.

Basınçlı su reaktörü (VVER tipi) teknolojisi kullanılan Buşehr Nükleer Santrali’nin yaklaşık 1000 megavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. İran, bu tesisle hem enerji üretimini artırmayı hem de nükleer teknoloji alanındaki yetkinliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Santral, ülkenin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.