İran devlet televizyonu, başkent Tahran’a yönelik düzenlenen saldırıda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gelişme, bölgede tansiyonu daha da yükselten kritik bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

Resmi yas ilan edildi, ölüm doğrulandı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yayımlanan resmi yas bildirisinde, Laricani’nin suikast sonucu hayatını kaybettiği doğrulandı. Açıklamada, saldırının Ramazan ayında sahur vaktine yakın saatlerde gerçekleştiği belirtildi.

Laricani’nin saldırı sırasında oğlu Morteza ile birlikte Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali-Reza Bayat’ın da yaşamını yitirdiği ifade edildi.

“Suikast” vurgusu ve sert ifadeler

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırı açık şekilde “suikast” olarak nitelendirildi. Bildiride Laricani için, “İslam Devrimi'nden sonra tüm hayatını İslam’a ve devrime hizmet ederek geçirdi” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Laricani’nin “dünyanın en suçlu teröristinin elinde şehit olduğu” yönünde sert söylemlere yer verildi.

Aynı saldırıda birden fazla kayıp

Saldırının yalnızca Laricani’yi değil, beraberindeki isimleri de hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, Laricani’nin oğlu Morteza, yardımcısı Ali-Reza Bayat ve bazı korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Bu durum, saldırının planlı ve yüksek profilli bir hedefe yönelik olduğu değerlendirmelerini güçlendirdi.

İran’dan “şehitlik” vurgusu

İran makamlarının açıklamalarında, Laricani’nin ölümü “şehadet” olarak tanımlandı. Yapılan açıklamada, “Dürüst kul, şehit Dr. Ali Laricani, İran'ı ve İslam Devrimi'ni yüceltmek için geçen bir hayatın ardından Cennet'e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Tahran’da gerçekleşen bu saldırı ve üst düzey bir ismin hayatını kaybetmesi, Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı. Uzmanlar, gelişmenin İran ile İsrail ve ABD arasındaki çatışma riskini daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.