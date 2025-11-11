Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkileri henüz atlatılamamışken yeni depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Dün (10 Kasım 2025) tarihinde çok sayıda yeni deprem meydana geldi. Saat 21.20 sıralarında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6, 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarıldı. Bugün (11 Kasım 2025) ise gece saatlerinde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Bu kez de 4.3 ile sallandı!

Bugün (11 Kasım 2025) Balıkesir Sındırgı'da yeni bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.02 sıralarında meydana gelirken, meydana geldiği derinlik ise 7 KM olarak açıklandı. Deprem; başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan veriler: