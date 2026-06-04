Son Mühür- Boşanma davalarında uzun süredir tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasında Anayasa Mahkemesi (AYM) önemli bir adım attı.

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe ödenen yoksulluk nafakasının süresiz olmasını öngören yasal düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Karara giden süreç nasıl işledi?

Konu, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine AYM gündemine taşındı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve nafakayı süresiz kılan kısmın iptali talebiyle yüksek mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bugün konuyu masaya yatırarak nihai kararını verdi.

İptal kararı ne anlama geliyor?

Mevcut yasaya göre, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan tarafa, karşı tarafın mali gücü oranında süresiz olarak nafaka bağlanabiliyordu.

AYM'nin bu iptal kararıyla, "süresiz nafaka" uygulamasının hukuksal dayanağı ortadan kalkmış oldu. Ancak mahkeme, bu iptal hükmünün hemen değil, 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.