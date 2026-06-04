Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak bilinen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu. Düzenleme çerçevesinde hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yeni uygulama çerçevesinde para, altın, döviz ve benzeri varlıkların belirli oranlarda vergi ödenerek kayıt altına alınmasının önü açılmış oldu.

Sisteme dahil edilecek!

Düzenleme çerçevesinde, yurt dışında yer alan veya Türkiye’de olmasına rağmen resmi kayıtlarda yer almayan varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara bildirimi gerçekleştirilebilecek. Bildirimi gerçekleştirilen varlıklar için yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacağı belirtildi..

Taksit süresi uzatıldı!

Yeni düzenlemeyle birlikte ayrıca kamu alacaklarına ilişkin önemli bir değişiklik de gündeme geldi. Daha önce 36 ay olarak uygulanan amme alacaklarının taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılmış oldu.

Yurt dışı kazançlarına yönelik vergi avantajı!

Düzenleme çerçevesinde Türkiye’ye yeni yerleşen kişilere yönelik dikkat çeken bir vergi istisnası da gündeme geldi. Son üç yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmeyen ve ülkeye yeni yerleşen kişilerin yurt dışında elde etmiş olduğu kazançlar, 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulmuş olacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne özel teşvik!

Yeni düzenlemede “Nitelikli Hizmet Merkezleri” için de önemli vergi avantajları kendine yer buldu. En az üç ülkede aktif şirketlere hizmet veren merkezlerin yurt dışından elde ettiği kazançlara yüzde 95 oranında kurumlar vergisi indirimi gerçekleştirilecek. İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketler için bu oran ise yüzde 100’e kadar çıkabilecek.

İhracat ve ticarete vergi indirimi!

Yurt dışından alınan ürünlerin Türkiye’ye gelmeden başka ülkelere satılması faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlara da vergi avantajı gelmiş oldu. Bu çerçevede faaliyet gösteren şirketlerin kazançlarına yüzde 95 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda vergi indirimi uygulaması gerçekleştirilebilecek. Ayrıca sanayi ve zirai üretim yapan kurumlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanacağı ifade edildi.