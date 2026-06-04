Son Mühür - Yer bilimci Şener Üşümezsoy, Türkiye’deki fay hatları ve olası deprem risklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sunucu Emel Özuğur’un YouTube yayınında konuşan Üşümezsoy, İstanbul ve Yedisu faylarıyla ilgili ortaya atılan büyük felaket senaryolarına sert şekilde karşı çıktı. Asıl riskli bölgenin Pamukkale-Denizli hattı olduğunu savunan Üşümezsoy, tehlikenin bu bölgede yoğunlaştığı yönünde uyarılarda bulundu.

'Pamukkale-Denizli' hattını işaret etti

Açıklamalarında özellikle Denizli ve Pamukkale hattına dikkat çeken yer bilimci Şener Üşümezsoy, bölgede son dönemde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremlerin aktif bir fay hareketliliğine işaret ettiğini söyledi. Tarih boyunca bu bölgede ciddi kırılmalar yaşandığını hatırlatan Üşümezsoy, Pamukkale-Denizli hattındaki fay sisteminin halen aktif göründüğünü belirterek, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Zeminin zayıf yapısına da dikkat çeken Üşümezsoy, olası bir depremin bölgede oldukça şiddetli hissedilebileceği uyarısında bulundu.

''İstanbul depremi hayal ürünü''

Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sık sık gündeme gelen olası büyük İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birçok uzmanın aksine İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini ifade eden Üşümezsoy, Marmara’nın doğusunda iddia edildiği gibi tek parça halinde dev bir fay hattının bulunmadığını savundu. İstanbul’da büyük deprem senaryolarının abartıldığını öne süren Üşümezsoy, mevcut fay parçalarının sınırlı büyüklükte depremler üretebileceğini belirterek, kentte en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntının yaşanabileceğini söyledi.

''Büyük bir yıkım beklemiyoruz''

Şener Üşümezsoy, Adana’nın kuzeyinde meydana gelen son depremleri de değerlendirerek, Doğu Anadolu Fayı’nın Adana’dan geçtiği yönündeki iddialara katılmadığını söyledi. Bölgedeki fayların parçalı bir yapıya sahip olduğunu belirten Üşümezsoy, bu nedenle enerjinin tek bir fay hattında toplanmadığını savundu. Adanalıların endişe etmemesi gerektiğini ifade eden Üşümezsoy, bölgede en fazla 6.1 ila 6.2 büyüklüğünde depremler görülebileceğini, büyük çaplı bir yıkım beklemediğini dile getirdi.

Yedisu Fayı için gündeme getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryolarına da karşı çıkan Üşümezsoy, söz konusu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini dengelediğini öne sürdü. Fayın kırılması durumunda bile 7 büyüklüğüne ulaşacak bir deprem üretmeyeceğini savunan Üşümezsoy, kamuoyunda dile getirilen bazı felaket senaryolarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Marmaris, Bodrum ve Pötürge uyarısı

Şener Üşümezsoy, Pötürge çevresindeki fay hattının 6 Şubat depremlerinde tamamen kırılmadığını savunarak, bölgede gerilimin devam ettiğini söyledi. Fayın doğuya doğru hareket etmesi durumunda 6.5 büyüklüğüne yakın bir deprem meydana gelebileceğini ifade eden Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Marmaris ve Bodrum çevresindeki deprem riskine ilişkin de konuşan Üşümezsoy, Marmaris açıklarında derin kaynaklı depremlerin etkili olabileceğini ve bölgede 6 büyüklüğüne ulaşan sarsıntılar yaşanabileceğini söyledi. Bodrum ile Santorini çevresinde ise fay sistemlerine karışan sıcak su hareketleri nedeniyle büyük bir deprem beklemediğini belirten Üşümezsoy, enerjinin küçük ölçekli depremlerle boşaldığını ifade etti.