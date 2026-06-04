Son Mühür - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek’e konuşan Bahçeli, mahkeme kararı sonrası genel başkanlık görevinden ayrılan Özgür Özel’in, Yargıtay’dan çıkacak kesin kararı beklemeden attığı adımların parti içindeki gerilimi artırdığını ileri sürdü.

CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca partiyle sınırlı bir konu olmadığını ifade eden Bahçeli, sürecin Türkiye’nin demokrasi anlayışı, siyasi yapısı ve toplumsal dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

CHP için 'ikili yapı' vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in fiili bir müdahaleyle TBMM Grup Başkanlığı görevine geçtiğini ve parti içerisinde yeni bir otorite alanı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Bahçeli, Özel’in yasal olarak tanımlanan genel başkanlık makamının dışında hareket ederek CHP’nin fiili lideri gibi davrandığını savundu.

CHP’de oluşan ikili yapının zamanla temsil sorununa dönüştüğünü dile getiren Bahçeli, Kurban Bayramı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından ayrı ayrı bayramlaşma programları yapılmasını örnek gösterdi. Bahçeli ayrıca, Meclis Grup Toplantısı’nın Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında gerçekleştirilmesini de parti içindeki ayrışmanın göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

''Birbirlerini siyasi rakip olarak görmemeli''

Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in CHP içerisindeki tartışmaları iktidar karşıtı daha geniş çaplı bir toplumsal muhalefet zemini oluşturmak için kullandığını iddia etti. Parti içinde giderek sertleşen liderlik yarışının mevcut siyasi kutuplaşmayı daha da artırabileceğini ifade eden Bahçeli, tarafların birbirlerini yalnızca siyasi rakip olarak değil, meşruiyet tartışmaları üzerinden değerlendirmesinin siyaset dilindeki gerilimi yükselttiğini söyledi.

''CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor''

Devlet Bahçeli, sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden sürdürülen tartışmaların toplumdaki uzlaşı ortamına zarar verdiğini belirterek, yaşanan sürecin CHP’nin kurumsal yapısını da yıprattığını ifade etti. Siyasetin hukuk ve etik sınırlar içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, hukuka aykırı olduğu tespit edilen işlemlerde mağduriyet yaşayan tarafların korunmasının, hukuk güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekti

Devlet Bahçeli, CHP’de yaşanan gerilimin yalnızca partiyle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin uzlaşı gerektiren önemli meselelerini de etkileyebileceğini dile getirdi. Özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecine dikkat çeken Bahçeli, kamuoyunun reformlar ve terörle mücadele gibi başlıklardan uzaklaşıp CHP’deki iç tartışmalara odaklandığını söyledi. Bu durumun milli konularda ortak bir anlayış geliştirilmesini zorlaştırabileceğini ifade eden Bahçeli, siyasi tansiyonun ülke gündemini olumsuz etkilediğini savundu.

Yürüyüşleri eleştirdi

Devlet Bahçeli, Anıtkabir ve TBMM’ye yönelik yürüyüşlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu kurumların Türk milletinin ortak hafızasını ve milli birlik duygusunu temsil ettiğini ifade etti. Söz konusu alanların siyasi tartışmaların merkezine taşınmaması gerektiğini savunan Bahçeli, gerçekleştirilen yürüyüşlerin Türkiye siyasetindeki mevcut gerilimleri daha da artırabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.

Özgür Özel'e olay sözler

Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in Anıtkabir’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okutmasını da eleştirdi. Bahçeli, bu girişimin Özel’in kendisini demokrasi, hukuk devleti ve Atatürk mirasının tek temsilcisi gibi konumlandırma çabasının bir parçası olduğunu öne sürdü. Bu tür söylem ve adımların toplumdaki kutuplaşmayı artırabileceğini savunan Bahçeli, siyasi gerilimin daha da derinleşebileceğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in kullandığı siyasi üslubu sert ifadelerle eleştirirken, CHP’de gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet ve etik ihlal iddiaları karşısında yeterince net bir duruş sergilenmediğini savundu. Bahçeli, parti yönetiminin söz konusu tartışmalar karşısındaki tavrını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Partisine yönelik iddiaların üzerine gitmek yerine üstünü örtmeyi tercih eden birisi Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz"

'Kılıçdaroğlu' için ne dedi?

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı kesimler tarafından iktidarın CHP’ye yönelik hamlelerinin bir parçası gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu. Bunun, parti içerisinde farklı görüşlere sahip isimler üzerinde baskı oluşturma amacı taşıdığını öne süren Bahçeli, “Kendisi gibi düşünmeyen herkesi iktidarla iş birliği yapan ya da hain olarak nitelendirmek sağlıklı bir siyaset anlayışı değildir” ifadelerini kullandı.

'Fiziki mücadele' tepkisi

Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında kullandığı “Canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız?” sözlerine de tepki gösterdi. Açıklamanın Gezi Parkı protestoları’nın yıl dönümünde yapılmasının dikkat çekici olduğunu belirten Bahçeli, “fiziki mücadele” ifadesinin neyi kastettiğinin net şekilde açıklanması gerektiğini ifade etti.

Parti içindeki gerilimlerin sokağa taşınma ihtimaline karşı uyarıda bulunan Bahçeli, toplumsal olayları körükleyebilecek ve kaos ortamına neden olabilecek girişimlerin Türkiye’nin huzurunu ve istikrarını riske atacağını savundu. Demokratik tepki hakkının sınırlarını aşabilecek gelişmelerden endişe duyduklarını dile getiren Bahçeli, CHP’deki sürecin toplumsal olaylara zemin hazırlayacak biçimde kullanılmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

''CHP bunlara izin vermemeli''

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin geçmişte siyaset dışı müdahalelerle ve FETÖ operasyonlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, CHP’nin yönünün uluslararası bağlantıları tartışma konusu olan isimler tarafından şekillendirilmemesi gerektiğini savundu. Parti içerisindeki sağduyulu isimlerin bu sürece karşı tavır alması gerektiğini belirten Bahçeli, yaşanan gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

"CHP iktidar tarafından ele geçirildi" söylemi ile yeni parti kurulabilir''

Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun ilerleyen süreçte yeni bir siyasi yapılanmaya yönelebileceğini iddia etti. Son dönemde gerçekleştirilen görüşmeler ve yapılan açıklamaların bu ihtimali gündeme taşıdığını belirten Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı partililer hakkında verebileceği disiplin kararlarının da yeni bir parti oluşumu için gerekçe olarak kullanılabileceğini savundu. Bahçeli, “CHP’nin iktidar tarafından ele geçirildiği” yönündeki söylemler üzerinden farklı bir siyasi yapı inşa edilmeye çalışılabileceğini ileri sürdü.

"Nifak ittifakı..."

Devlet Bahçeli, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin süreç boyunca Özgür Özel’e yakın bir tutum sergilediğini öne sürdü. Bu durumun yeni siyasi ittifak arayışlarının önünü açabileceğini savunan Bahçeli, CHP’deki iç tartışmaların ilerleyen dönemde Türk siyasetinde yeni bir “nifak ittifakı” oluşumuna dönüşebileceğini iddia etti.

Kongre çağrısını yineledi

Devlet Bahçeli, daha önce dile getirdiği çağrıyı yineleyerek CHP’de bir arınma ve normalleşme sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Parti üyelik yapısının yeniden gözden geçirilmesini öneren Bahçeli, yenilenen üyelerle birlikte 9 Eylül’de kongre yapılmasının uygun olacağını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğunu belirten Bahçeli, CHP’nin yeniden birlik sağlayarak toparlanması ve parti içinde kenetlenmenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.