Son Mühür- Türkiye'de işsizlik dilden düşmeyen bir problem halindeyken TÜİK konuya ilişkin resmi veriyi açıkladı. TÜİK nisan ayı işsizlik verilerine göre oran yüzde 8.2'ye yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. Ama bu azalma işssizlik oranı ile aynı seyri göstermedi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kadın-erkek dengesi oldu. Verilerde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda bu rakam artıp yüzde 11 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücünde yaprak dökümü: 361 bin kişi çekildi

Nisan ayında işgücüne katılımda dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre 361 bin kişi işgücünden çekilince, toplam işgücü 35 milyon 34 bin kişiye geriledi. Bu düşüşle birlikte, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da 0,6 puan azalarak %52,4 oldu.

Kadınlar ve erkekler arasındaki makas yine geniş

Nisan ayında erkeklerin işgücüne katılma oranı %70,2 gibi yüksek bir seviyede seyrederken, kadınlarda bu oran %35,0'te kaldı. Yani kadınların iş hayatına katılımı, erkeklerin hala yarısı seviyesinde.

Çalışma saatleri de uzadı!

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat oldu.