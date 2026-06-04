Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik çerçevesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere yönelik önemli düzenlemeler gündeme gelmiş oldu.

Yeni düzenleme çerçevesinde üretime ara verme süreçleri yeniden düzenlenirken, proje iptal kriterleri, kapasite kullanım şartları ve devir işlemlerine ilişkin yeni kurallar getirilmiş oldu.

Üretime ara verme süresine yeniden düzenleme!

Yönetmelikteki değişiklikle birlikte üretime ara vermek isteyen işletmecilerin il müdürlüklerine gerekçeli dilekçeyle başvuru yapması zorunlu hale getirilmiş oldu.

Mücbir sebeplere özel düzenleme!

Yönetmeliğe eklenen yeni madde çerçevesinde doğal afet, yangın veya salgın hastalık gibi mücbir sebepler sebebiyle üretime ara verilmesi durumunda süreyi Bakanlık Merkez Teşkilatı netleştirecek.

Proje iptal edilecek!

Yeni düzenleme çerçevesinde ayrıca su veya arazi kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 18 ay içerisinde su ürünleri yetiştiricilik belgesini almayan işletmelerin projeleri iptal edilmiş olacak.

Kapasite kullanımına sıkı takip!

Yönetmelikte dikkat çeken değişikliklerden biri ise üretim kapasitesiyle ilgili oldu. Deniz veya baraj göllerinde ağ kafes sistemiyle üretim gerçekleştiren tesislerin, üç yıllık dönem içerisinde onaylı proje kapasitesinin yüzde 75’inin altında üretim yapması halinde kapasite ve tahsis edilen su alanı yeniden değerlendirmeye alınacak.

Yönetmelik yürürlükte!

Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken hükümleri ise Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.