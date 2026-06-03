Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya uygulanan mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde yeni bir gelişme yaşandı. Mutlak Butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yol haritasına dair kritik mesajlar vereceği Salı günkü grup toplantısı için hazırlıklarını tamamladı.

Meclis kürsüsünden hem iktidara yüklenecek hem de parti içi dinamiklere yönelik önemli açıklamalar yapacak olan yeniden CHP lideri olan Kılıçdaroğlu'nun konuşması kulisleri şimdiden hareketlendirdi.

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı Salı gününde.

Disiplin Kurulu Kılıçdaroğlu Başkanlığında toplanıyor

Haftanın tek önemli gelişmesi Meclis grubuyla sınırlı değil. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu hafta içinde genel merkezde 11 haziran perşembe günü de kritik bir zirve gerçekleştirecek. Doğrudan Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği bu toplantıda, parti içi disiplin süreçleri ve bekleyen dosyalar masaya yatırılacak.

Ne olmuştu?

22 Mayıs 2026 Cuma günü CHP'nin 38. Kurultayı'na Mutlak Butlan kararı verilmiş ve CHP genel başkanı olan Özgür Özel'in genel başkanlığı iptal olmuş, önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.



