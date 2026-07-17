Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis şirketlerinden futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilere ait 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri temin edilerek detaylı inceleme başlatıldı. Yapılan analizlerde, yöneticilik görevinde bulundukları dönemde kendi takımlarının aleyhine sonuçlanabilecek bahisler oynadığı, gol bahislerine (alt-üst gibi) katıldığı ve futbolculara yönelik özel bahis seçeneklerini tercih ettiği öne sürülen isimler belirlendi.

17 şüpheli yakalandı

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

MASAK verileri de dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen finansal kayıtlar da incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, haklarında işlem başlatılan 19 şüphelinin kimlikleri ile soruşturmaya konu edilen bahis hareketlerine ilişkin tespitler netlik kazandı.

İşte o isimler

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan kulüp yöneticilerinin kimlikleri de ortaya çıktı. İşte soruşturmada adı geçen isimler:

- ⁠Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

İzmirli iki isim de listede yer aldı

Soruşturmanın İzmir ayağında ise Altay Spor Kulübü yöneticisi Hasan Turan Güven ile Altınordu Futbol Kulübü'nün eski yöneticilerinden Barış Orhunbilge gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Hasan Turan Güven'in, Altay'da yöneticilik yaptığı dönemde kendi takımının maçlarına rakip ekip lehine ya da gol bahisleri kapsamında toplam 78 kupon oynadığı iddia edildi.

Barış Orhunbilge'nin ise Altınordu'da görev yaptığı süreçte kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri içerikli 14 kupon yaptığı öne sürüldü. Daha önce Altınordu'da yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği ve CEO olarak görev yapan Orhunbilge ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.