Son Mühür - Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip eden sürücüler, "Benzin litre fiyatı kaç TL?", "Motorin ne kadar oldu?" ve "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Son fiyat güncellemesiyle birlikte motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam uygulanırken, yeni tarifeler pompaya yansıdı.

İzmir akaryakıt fiyatları (7 Temmuz 2026)

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.36 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.02 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 65.83 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL