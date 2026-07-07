Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'dan hareket etti. Trump'ın konaklayacağı otelde hazırlıklar tamamlanırken, 23 katlı binanın tamamının güvenlik gerekçesiyle ABD Başkanı için tahsis edildiği öğrenildi. Otelde son düzenlemeler sürerken, Trump'ın ekibinin gerçekleştireceği özel bir hazırlığın daha bulunduğu belirtildi.

Dışkılarını da ABD'ye götürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi araçları önceden Ankara'ya ulaştırılırken, özel donanımlı tuvalet sisteminin ise Trump ile birlikte getirileceği belirtildi. Trump'ın konaklayacağı odaya bu özel sistemin kurulacağı, güvenlik protokolleri kapsamında oluşacak atıkların da ABD'ye geri götürüleceği ifade edildi.

Akıllara Kim Jong geldi

Donald Trump'ın uyguladığı belirtilen bu güvenlik protokolünün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından da uzun süredir tercih edildiği biliniyor. Kim Jong-un'un geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette de özel tuvalet sistemi kullandığı uluslararası basına yansımıştı. Bu uygulamanın, liderlerin sağlık durumlarına ilişkin DNA veya biyolojik örneklerin üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda saç teli, dışkı ya da diğer biyolojik izlerin geride bırakılmaması için sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Kim Jong-un'un söz konusu ziyareti sırasında kullandığı bardakların ekibi tarafından toplandığı, oturduğu sandalyenin ise yine koruma ekibi tarafından özel olarak temizlendiği aktarılmıştı.