BMW M2 xDrive, 2027 model yılıyla birlikte dört tekerlekten çekiş seçeneğini kataloğa taşıyan ilk M2 versiyonu oldu. Böylece arkadan itiş geleneğiyle bilinen otomobil, yeni alıcılarına farklı bir sürüş karakteri vaat ediyor.

BMW M2 xDrive hangi motoru kullanıyor?

BMW M2 xDrive'ın kaputu altında, çift turboyla beslenen 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünite bulunuyor. Bu motor 473 beygir güç ve 600 Nm tork açığa çıkarıyor. Arkadan çekişli kardeşinden ayrıldığı en kritik nokta şanzımanda saklı; çünkü dört çekişli versiyon yalnızca sekiz ileri vitesli M Steptronic otomatik şanzımanla satışa sunuluyor, manuel seçenek listede bulunmuyor.

BMW M2 xDrive ne kadar hızlanıyor?

Performans tarafında rakamlar oldukça iddialı. Otomobil sıfırdan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor, 200 km/s eşiğini ise 12,8 saniyede geçiyor. Bu değerler, kompakt gövdeye sahip bir coupe için epey güçlü bir hızlanma anlamına geliyor. Sistemin asıl inceliği şurada: normal koşullarda tüm güç arka akstan zemine aktarılıyor, ön tekerlekler ancak ekstra tutuş gerektiren anlarda işe karışıyor. Yani sürücü gündelik kullanımda hâlâ arkadan itiş hissini yaşarken, zorlu zeminlerde ya da sert hızlanmalarda dört çekişin avantajına kavuşuyor. Bu sayede araç, ek güvenlikle keyfi aynı pakette buluşturmayı hedefliyor. Aktif M Diferansiyeli de bu kurgunun bir parçası olarak görev yapıyor.

BMW M2 xDrive hangi renklerle geliyor?

Tasarım cephesinde gözle görülür bir değişiklik yok; xDrive rozeti dışında otomobil arkadan çekişli modeli birebir andırıyor. Renk paleti ise sekiz farklı seçenek içeriyor. Bu tonlar arasında Borusan Türk Mavisi ismiyle anılan özel bir alternatif de bulunuyor ve bu rengin M2 için ilk kez sunulduğu belirtiliyor. Satış takvimine dair net bir tarih henüz paylaşılmazken, otomobilin kısa süre içinde showroom'larda yerini alacağı konuşuluyor.