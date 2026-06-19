İstanbul’da gündeme bomba gibi düşen bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adalar Belediyesi’ne yönelik harekete geçti.

İmar usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları üzerine gerçekleştirilen baskınlarda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da dahil olmak üzere toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Sit alanlarında imar oyunları

Soruşturmanın odak noktasında, Adalar'ın sahip olduğu özel koruma statüsü bulunuyor. Tarihi ve arkeolojik sit alanı olan bölgedeki yapıların korunması gerekirken, iş yeri ve konutlarla ilgili işlemlerin mevzuata aykırı yönetildiği iddia ediliyor.

İddiaya göre, kapsamlı tadilatlar ya da aslında hiç yapılmaması gereken inşaat girişimleri, yasal prosedürlere takılmamak için kağıt üzerinde "basit onarım" gibi gösteriliyordu.

Büyük binalar ya da restorasyonlar, yalnızca boya-badana yapılıyormuş gibi ruhsatlandırılıyordu. Bu yöntemle İmar Kanunu'nun kuralları devre dışı bırakılarak yasalara aykırı inşaatların önü açılıyor. Bu yöntemle "kolaylık" karşılığında kişisel çıkar sağlanıyordu.

Rüşvet çarkı nasıl işliyordu?

İddialar yalnızca usulsüz ruhsatlarla sınırlı değil. Soruşturma dosyasına göre, belediyedeki bazı yetkililerin imar ve ruhsat işlemlerini "hızlandırmak" ya da mevzuata aykırı işlemlere sessiz kalmak karşılığında vatandaşlardan rüşvet aldığı belirlendi.

Dört şehirde eş zamanlı baskın

19 Haziran 2026 sabahı İstanbul merkezli başlatılan operasyon, Kocaeli, Rize ve Sivas’a kadar sıçradı. Eş zamanlı baskınlarla adreslere giren ekipler, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 41 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

258 bin dolar nakit para ve 13 adet altın bilezik bulundu

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda özellikle eski bir meclis üyesi ve müteahhit olan M.Ö.'nün ikametinde gerçekleştirilen aramada, yastık altı diye tabir edilen 258 bin dolar nakit para ve 13 adet altın bilezik bulundu.