Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Türkiye'nin sert tepki gösterdiği rapor, hususi (yeşil) pasaport hakkına sahip milyonlarca kişi arasında büyük bir endişe yarattı. Dijital mecralarda dolaşıma giren "yeşil pasaportla Avrupa'ya seyahat sona eriyor" şeklindeki paylaşımların ardından gözler resmi makamlardan gelecek kesin bir açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Dışişleri Bakanlığı, vizesiz seyahat hakkının akıbetini netleştiren ve dolaşımdaki söylentileri yalanlayan peş peşe açıklamalar yaptı.

YEŞİL PASAPORTLA SEYAHAT YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada yayılan spekülasyonların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya son noktayı koydu. DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, AP Türkiye raporunda yeşil (hususi) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar kesinlikle bulunmadığı vurgulandı. Hususi pasaport sahiplerinin sahip olduğu seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadı ve vizesiz Avrupa turları eskisi gibi devam ediyor. Yetkililer, kamuoyunu manipüle etmeyi ve yersiz bir endişe yaratmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli bu haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI YEŞİL PASAPORTU ETKİLER Mİ?

Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan raporlar hukuki açıdan herhangi bir bağlayıcılık taşımıyor. Bu raporlar, sadece Avrupa Birliği'nin siyasi duruşunu ve parlamentonun görüşlerini yansıtan tavsiye kararları olarak değerlendiriliyor. Yani AP'nin tek başına gri veya yeşil pasaport sahiplerinin Schengen Bölgesi'ne giriş şartlarını değiştirme, zorlaştırma veya vizesiz seyahati askıya alma gibi bir yetkisi bulunmuyor. Vize politikalarındaki bu tarz bağlayıcı düzenlemeler ancak Avrupa Komisyonu'nun önerisi üzerine Avrupa Birliği Konseyi ve üye ülkelerin resmi onayıyla karara bağlanabiliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI RAPOR İÇİN NE DEDİ?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rapor) Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadelerine yer verildi. Bakanlık raporun olumlu bir havada seyreden Türkiye-AB ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu aktardı. Benzer bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran konuya dair yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR, ŞARTLARI NELER?

Hususi (yeşil) pasaport, devlet adına belirli görevleri yürüten veya hizmet sürelerini dolduran kişilere veriliyor. Eski TBMM üyeleri, eski bakanlar, 1., 2. ve 3. derece kadrolarda çalışan ya da bu dereceler üzerinden emekli olan devlet memurları yeşil pasaport alma hakkını elinde bulunduruyor. Ayrıca görevleri devam ettiği müddetçe il, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları ile özelleştirilmiş Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Bankası ve Türk Telekom'un belirli şartları taşıyan eski çalışanları da bu haktan yararlanıyor. Hak sahiplerinin eşleri, 25 yaşını doldurmamış evli olmayan öğrenci çocukları ve bakıma muhtaç engelli çocukları da yeşil pasaport alabiliyor. Bu pasaportlar kural olarak 5 yıllık süreyle düzenleniyor.

YEŞİL PASAPORT ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Yeşil pasaport başvurusunda bulunacak kişilerin çalışma statülerine göre farklı evraklar hazırlaması gerekiyor. Aktif çalışan memurlar için kurumun yetkili birimi tarafından onaylanmış "Hususi Pasaport Talep Formu" isteniyor ve bu form 60 gün boyunca geçerliliğini koruyor. Emekliler veya görevinden istifa edenler için ise ayrıldıkları kurumdan alacakları emeklilik, istifa ya da çekilme yazısı talep ediliyor. Bu belgede hak sahibinin ayrıldığı tarihteki kadro derecesi ve unvanının yer alması zorunlu tutuluyor. Hak sahibi vefat etmişse, geride kalan eşinin başvuru yapabilmesi için yine merhumun çalıştığı kurumdan vefat tarihindeki kadro durumunu gösteren resmi bir yazı alınması gerekiyor.