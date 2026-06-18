Son Mühür- Fenerbahçe'nin yeni sezon yaklaşırken gözlerin üzerinde olduğu teknik direktör konusu nihayete erdi. Yakın zamanda gerçekleştirilen olağanüstü kongrede yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı.

Kulüpten yapılan "120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" şeklindeki geçekleşen duyurunun ardından bugün saat 13.00'te FB TV'de yapılan resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın takımın başına geçtiği ilan edildi.

"Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, kulüp televizyonunda, "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve alan ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri ile söze başladı.

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ise, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak teknik direktör İsmail Kartal, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanım dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim" sözlerini kaydetti.

Konuşmasında şampiyonluk mesajı veren Kartal, "Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi.