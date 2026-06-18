Son Mühür- İstanbul akılalmaz bir olayla karşı karşıya kaldı. İBB soruşturmasında da adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Karaal'dan tam 14 saatir haber alınamadığını iddia etti. Soykan şu ifadeleri kullandı:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Bir iddiaya göre; kafasına siyah çuval geçirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.

Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor."

Olay Başsavcılık tarafından doğrulandı!

İfadelerden sonra olayın gerçekliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrulandı. Savcılık tarafından şu açıklama yapıldı:

"17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"