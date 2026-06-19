Ege Üniversitesi'nin eski rektörü olan ve aynı zamanda şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Necdet Budak, dikkat çeken bir ziyarete imza attı. Prof. Dr. Necdet Budak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Budak, "Milletvekilliğim döneminde Edirne'de görev yapan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i makamında ziyaret ettim. Nazik kabulleri için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmişti!

Budak aynı zamanda geçtiğimiz günlerde, Edirne'de Selimiye Camii'nin resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Budak, "Uzun ve emek yoğun restorasyon çalışmaları sonrası Selimiye Camii'nin resmi açılış töreni vesilesi ile Cumhurbaşkanımızı Edirne'de ağırladık. Ülkemizin her iline olduğu gibi serhat şehri Edirne'mize de tarihin en büyük hizmetlerini gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşık 9 yıl milletvekilliği yapmış bir Edirne'li olarak tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum." demişti.