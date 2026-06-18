Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alına ve tutuklanma sürecine itiraz eden ve, ''“Recep Tayyip Erdoğan kendine darbe yaptı, haberin yok” gibi ifadeler kullanan Hüseyin Kocabıyık, AK Parti'den ihraç edilmişti.

İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın gündeminde, gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına ilişkin başlattığı tartılma vardı.

AK Parti eski milletvekili de olan Tayyar, Berat Albayrak ismini işaret etmiş, AK Parti'den ihraç edilen avukat Mücahit Birinci ise aynı görev için Bilal Erdoğan'ı önermişti.

Akın Gürlek'i önerdi...



İkilinin tartışmasına göndermede bulunan Hüseyin Kocabıyık, her iki isme de itiraz ederek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i önerdi.

''Şamil Tayyar ve Mücahit Birinci'nin başlattığı Erdoğan sonrasına dair tartışma yanlış yorumlanıyor.'' vurgusunda bulunan Kocabıyık,

''Kimsenin Berat Albayrak veya Bilal Erdoğan sevgisi-sempatisi yok. AK Parti'nin derin aklı bir felaket senaryosundan kaçıyor. Şamil ve Mücahit Birinci zeki insanlar. Tehlikeyi görüyorlar ve çare arıyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın doğal halefi kim?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal halefi Akın Gürlek'dir diyen Hüseyin Kocabıyık,

''Bürokrasi başta olmak üzere geleceği karanlık gören yeni yönetici sınıfın cüretkar, kararlı ve sınır tanımayan bir liderin himayesine ihtiyacı var.

İktidarda bu vasıflara sahip tek isim Akın Gürlek. Diğerlerini Özgür Özel çerez niyetine yer. AK Partili dostlarımdan aldığım duyum bu. Ak Parti'de gelecek siyasetin veya Erdoğan ailesinin elinde değil, bugünün sınırsız güç sahibi bürokrasinin elinde'' hatırlatmasında bulundu.