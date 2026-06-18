Mayıs verilerine göre, ülke sathındaki standart bir konutun ortalama metrekare satış rakamı 40.486 TL seviyesine yükselmiş ve ortalama mülk bedeli 5.020.264 TL gibi aşılması güç bir sınırı geride bırakmıştır. Bu devasa tablonun içerisinde İzmir, 6.281.957 TL olarak belirlenen ortalama konut fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı dördüncü şehri konumunda bulunuyor. Zirvede 10.710.741 TL ile Muğla yer alırken, İstanbul ikinci, bir diğer Ege şehri olan Aydın ise İzmir'i ucu ucuna geçerek üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. İzmir'in hemen arkasından gelen Çanakkale ve Antalya da milyarlık ligin diğer güçlü oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

Yatırımcının geri dönüş hesaplarındaki büyük karmaşa

Bir gayrimenkulün kira gelirleriyle kendi maliyetini kaç ayda sıfırladığını belirten amortisman oranları, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Ülke genelinde yatırılan sermayeyi en çabuk çıkaran şehirler doğu ve güneydoğu aksındaki Diyarbakır, Şırnak, Ardahan, Düzce ve Ağrı olarak şekillenirken, bu sürenin en çok uzadığı şehirler sırasıyla Muğla, Elazığ, Rize, Bartın ve Antalya oldu. İzmir piyasası ise bu iki uç nokta arasında daha dengeli, ancak yüksek giriş maliyeti nedeniyle uzun vadeye yayılan bir karakter sergiliyor.

Değer artış şampiyonları ve hayal kırıklığı yaratanlar

Mülklerin piyasa değerlerindeki yükseliş ivmesi incelendiğinde, İzmirli mülk sahiplerinin gözü ulusal çapta en çok değer kazanan illere kayıyor. Çankırı, Rize, Ordu, Muğla ve Antalya listede en fazla değerlenen şehirler olurken, Şanlıurfa, Şırnak, Erzurum, Manisa ve Denizli beklenen primi yapamayarak en az değer kazanan iller kategorisinde kaldı. Ege'nin metropolü, çevresindeki bu dalgalanmalara rağmen sağlam duruşunu koruyarak gayrimenkul yatırımcıları için güvenli bir liman olmaya devam ediyor.