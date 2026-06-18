MEB takvimine göre milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili heyecanı doruğa ulaştı. Haziran ayının sonlarına yaklaşırken okullarda sınav maratonu bitti, e-Okul sistemine not girişleri büyük ölçüde tamamlandı. Hal böyle olunca öğrencilerin gözü kulağı erken tatil iddialarına çevrildi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından veliler ve öğrenciler, 22 Haziran Pazartesi okullar açık mı, son hafta yoklama alınır mı ve okullar ne zaman kapanıyor sorularına kesin bir cevap bulmaya çalışıyor. İşte milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o kritik haftanın detayları...

22 HAZİRAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

22 Haziran Pazartesi günü için alınmış herhangi bir tatil kararı yok. Sınavlar bitmiş ve dönem sonu yaklaşmış olsa da okullar bu tarihte resmi olarak açık olacak.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrencilerin aylardır beklediği yaklaşık üç aylık uzun yaz tatili, 26 Haziran Cuma günü çalacak son zille birlikte başlayacak. 22 Haziran Pazartesi ile başlayan süreç, aslında 2025-2026 eğitim öğretim yılının "son haftası" olarak takvimlerde yer alıyor. Cuma günü okullara giderek karnelerine kavuşacak olan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, eğitim yılına veda ederek resmi tatiline adım atacak.

KARNE HAFTASI (22-26 HAZİRAN) OKULLARDA YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftasında genellikle klasik ders kitaplarına bağlı, ağır bir müfredat işlenmiyor. Bunun yerine sınıflarda sosyal ve kültürel etkinlikler, rehberlik faaliyetleri, kitap okuma saatleri ve yıl sonu vedalaşmaları yapılıyor. Ancak ders işlenmemesi veya yoğunluğun azalması, okulun tatil olduğu anlamına gelmiyor. MEB mevzuatının açık kurallarına göre, okulların açık olduğu her gün resmi olarak yoklama alınması zorunlu tutuluyor. Özellikle e-Okul sisteminde devamsızlık sınırında bulunan veya Takdir ve Teşekkür belgesi alma hakkını devamsızlıktan dolayı kaybetmek istemeyen öğrencilerin son hafta mutlaka okula gitmesi gerekiyor.