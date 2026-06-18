2023 senesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı yetiştiricilik projesi doğrultusunda, İzmir il sınırları içerisinde kırk yedi ayrı üretici tam yirmi beş dekarlık alanda bu bitkinin ekimini gerçekleştirdi. Uzun ve zahmetli bir bakım sürecinin ardından, toprağın altındaki bu değerli hazinenin söküm işlemlerine nihayet başlandı.

Gecikmeli başlayan hasatta yüzleri güldüren sürpriz rekolte

İzmir'de profesyonel yöntemlerle salep üretimi yapan ziraat mühendisi Ferdi Doğdu, tarladaki güncel gelişmeleri ve hasat mesaisini paylaştı. Bu yılki söküm faaliyetlerine planladıklarından bir miktar geç girdiklerini söyleyen Doğdu, Ege'deki kuvvetli bahar yağmurlarının tarlayı çamurlu bıraktığını ifade etti. Yağışların yerini açık havaya bırakmasıyla arazide yoğun bir çalışmaya başladıklarını belirten üretici, topraktan çıkan yaş yumru miktarının beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini ve büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Toplamda bir dönüme yakın bir arazide söküm yapacaklarını belirten uzman, yumruların zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalışılması gerektiğini, bu hassas işi bilen eleman eksikliğinden dolayı hasadın tam bir aya yayılacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Su yönetimi ve arazide uygulanan mühendislik çözümleri

Bölgede son iki sezondur yaşanan kuraklığın aksine bu yılki bol yağışlı dönemin salebin gelişimine doping etkisi yaptığını belirten Doğdu, bitkinin su ihtiyacına yönelik teknik detaylar verdi. Salebin büyüme aşamasında suya aşırı derecede ihtiyaç duyduğunu ancak arazide suyun göllenmesi halinde köklerin hızla bozulduğunu vurgulayan mühendis, bu kritik dengeyi sağlamak için ekim alanlarını tümsekler halinde yükselttiklerini anlattı. Bu sayede bitkinin suyu alırken su baskınlarından korunduğunu ifade eden Doğdu, İzmir genelinde bu karlı üretimi yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak yetiştirme sürecinin aşırı zahmetli olmasının birçok meraklı vatandaşı bu işten uzak tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Tohum stratejisi ve dondurma sanayisinin paha biçilemez hammaddesi

Üretim hedeflerine dair konuşan Doğdu, halihazırda dekar başına iki yüz elli kiloya yakın taze mahsul aldıklarını, doğru gübreleme ve sulama teknikleriyle bu rakamı dört yüz kiloya kadar tırmandırmayı planladıklarını açıkladı. Elde edilen hasadın önemli bir kısmının ticari olarak satılmayıp, bir sonraki ekim sezonunda arazilerini büyütmek için tohumluk olarak ayrılacağı belirtildi. Tarladan çıkarılan ürünlerin yıkanıp haşlanması ve ardından güneş altında kurutularak çekirdek formuna getirilmesi büyük bir emek istiyor. Gıda sanayisinde, bilhassa Maraş usulü dondurmalara o meşhur kıvamı veren yegane doğal ürün olması, kurutulmuş salebin piyasadaki kilogram fiyatını 13 bin liralara kadar çıkarıyor. Bu yüksek değer, devlet denetimi altında ve faturalı olarak yürütülen yasal tarımın ne denli büyük bir ekonomik potansiyel taşıdığını kanıtlıyor.