Son Mühür- Britanya’da rahim ağzı kanseri, kadınlar arasında en sık görülen 14’üncü kanser türü olarak dikkat çekiyor ve her yıl yaklaşık 3 bin 300 kadın bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Uzun zamandır bilindiği üzere, bu kanser türünün arkasındaki ana suçlu, deri teması yoluyla hızla yayılan Human Papilloma Virüs (HPV). Çoğu HPV vakası vücudun kendi savunma mekanizmasıyla sorunsuzca atlatılsa da, bazı türleri hücre yapısını bozarak kansere yol açabiliyor.

Aşıların hayat kurtarıcı etkisi kanıtlandı

İngiltere'de 2008 yılından bu yana kız çocuklarına, 2019’dan beri de erkek çocuklarına HPV aşısı yapılıyor. Bu aşının yalnızca kadınları değil, erkekleri de anüs, penis, ağız ve boğaz kanserine karşı koruduğu, aynı zamanda virüsün yayılma riskini de ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Lancet dergisinde yayımlanan son çalışmaya göre, 12-13 yaş civarında aşılanan çocuklarda, gelecekte rahim ağzı kanserinden ölme riski neredeyse yok denecek kadar az. Aşılama öncesi dönemde bu yaş grubunda her yıl 20 kişi yaşamını yitiriyordu.

"Dönüm noktası"

Cancer Research UK, elde edilen bu verileri tıp dünyası için bir "dönüm noktası" olarak adlandırıyor. Kurumun CEO'su Michelle Mitchell, aşının kanser henüz başlamadan ortaya çıkmasını durdurabildiğinin kanıtlandığını, bunun da kelimenin tam anlamıyla hayat kurtardığını söylüyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Sasieni ise konuya daha uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor; "Aşılanmış nesiller yaşlandıkça, bu hastalıktan kurtulan binlerce insan göreceğiz. Ancak bu tabloyu korumak için aşılama hızımızı düşürmememiz hayati önem taşıyor."

Hedef 2040’ta bu kanser türünü bitirmek

İngiltere hükümetinin 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini tamamen bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmak gibi bir hedefi bulunuyor.

Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı’nın 2024-25 verilerine göre, 15 yaşındaki kız çocuklarının sadece yüzde 76’sı aşılanmış durumda.