Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital ödeme sektörünün tanınan isimlerinden Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketin yetkililerini hedef alan kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın temelini, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı iddiası oluşturuyor.

MASAK ve TCMB raporları hareketi başlattı

Operasyonun temelleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı analiz raporlarıyla belirlendi. Söz konusu raporlarda tespit edilen usulsüzlüklerin ardından, savcılık talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Baskınlar; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde gerçekleştirildi.

25 şüpheli gözaltında, şirket mallıklarına el konuldu

Geniş katılımlı operasyon neticesinde, usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu düşünülen toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde detaylı arama ve delillere el koyma işlemleri yürüttü. Soruşturmanın kritik gelişmesi olarak, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüpheli mal varlıkları ile birlikte Paybull A.Ş. ve ismi geçen diğer şirket Lezzona Gıda A.Ş.'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla resmen el konulduğu açıklandı.

Paybull A.Ş. nedir?

2018 yılının son çeyreğinde kurulan Paybull, piyasada bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik dijital cüzdan ve çeşitli ödeme hizmetleri çözümleri sunan bir ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak biliniyordu. Şirketin bu yasa dışı faaliyet iddialarıyla gündeme gelmesi, dijital finans sektöründe de şaşkınlık yarattı.