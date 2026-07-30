Son Mühür - CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıllık parti üyeliğini noktaladı. 88 yaşındaki Sav, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte partide başlayan yönetim krizi, ayrılıkları da beraberinde getirdi. Sürecin devamında Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurdu.

70 yıllık CHP'liydi

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'de istifa haberleri art arda gelmeye başladı. Son olarak partinin önemli isimleri arasında gösterilen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da istifa ettiğini duyurdu. 88 yaşındaki Sav, yaşamının 70 yılını CHP çatısı altında geçirmişti.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Önder Sav'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de hiçbir hukukçu mutlak butlak kararı yerindedir diyememiştir. Parti iç hukuku zedelenmiştir. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur.

Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kulanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir."