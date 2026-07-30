Memleketin her bölgesine düşen yangınlar içimizi parçalamaya devam ediyor. Muğla'da bu yangınlar etkilendi. Dün sabahın erken saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ve tahliyeler

Yangını gören vatandaş mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binlerce personelle yapılan müdahalede 5 uçak, 20 helikopter ile havadan, 410 araç kullanıldı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangında 55 yapı da zarar gördü.

En yakın hastanenin yangın bölgesine de yakın olması sebebi ile 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Dün saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu saat 23.00 sıralarında ulaşıma yeniden açıldı.

Müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Sabah saatlerinde hava desteği yeniden başladı

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, günün ilk ışıklarıyla 20 helikopter ve 5 uçakla havadan yeniden müdahale başladı.