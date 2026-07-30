Son Mühür - Ankara güne yolsuzluk soruşturmasıyla uyandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 hakkında gözaltı kararı verildi.
İlk görüntüsü ortaya çıktı!
Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendikten sonra Başkanın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Aralarında "Behzat komiser"in de olduğu o yolsuzluk soruşturmasının isimleri ortaya çıktı. İş o liste...
1Erdal BEŞİKÇİOĞLUBelediye Başkanı
2Mutlu KERİMOĞLUBelediye Başkan Yardımcısı
3Taylan ÖZGÜVENBelediye Başkan Yardımcısı
4İhsan Bahri BELLEKBelediye Başkan Yardımcısı
5Atilla AKYÜREKBelediye Başkan Yardımcısı
6Ali COŞARSosyal Yardım İşleri Müdürü
7Tarhan ÖZKAYAMali Hizmetler Müdürü
8Serpil ZENGİNİmar ve Şehircilik Müdürü
9Muzaffer ÇAKIRETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü
10Levent BOZKURTDestek Hizmetleri Müdürü
11Zülküf SANCARZabıta Müdürü
12Özkan TOSUNEmlak ve İstimlak Müdürü
13Yusuf AKBULUTSosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
14Koray YILDIZSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
15Rıza Emrah ALTINOKMali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
16Fatma ŞÖLEN KARAMali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
17Adem DAŞÇIFen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi
18Yunus ACARSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
19Cem Berk ERDİNÇBelediye Başkanı Danışmanı
20Hüseyin YILMAZBelediye Başkan Koruması
21Baki GÖKDEMİRİhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı
22İlay ALKANİhale Komisyonu Üyesi
23Hüseyin ÜNLÜİhale Komisyonu Üyesi
24Seçil DÜŞERMuayene Kabul Komisyonu Üyesi
25Onur TULUNAYMuayene Kabul Komisyonu Üyesi
26Perrin Özge KARABAŞMuayene Kabul Komisyonu Üyesi
27Burak Berat POLATMühendis
28Şakir YILDIZMühendis
29Seyfi GEYİKETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
30Fatih İbrahim SÖNMEZETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
31Songül BALETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
32Bahadır Çağrı KEKEVİETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
33Ayten AKPINARETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
34Tahsin ÇELİKETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
35Fethi Kaan ALGANETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
36Hasan BÜYÜKLİETİMKENT İşçisi
37Ozan YİĞİTCHP Meclis Üyesi
38Gürcan KARABAŞCHP İlçe Başkan Yardımcısı
39Aykut CANİKLİCHP Çankaya Meclis Üyesi
40Çağdaş BİLGİNEski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven’in akrabası)
41Atilla ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
42Seher ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
43Eda ŞEN ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
44Hanife Nur BAYRAMYosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi
45Zahide TÜRKMENYosun Firma Yetkilisi
46Koray PERKTAŞFirma Yetkilisi
47Mustafa YÜCELBayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi
48Engin PİRİNÇCİStandart Katı Atık Firma Çalışanı
49Seyit Hamid HAŞİMİStandart Katı Atık Firma Yetkilisi
50Bülent DEMİRPENÇETBD Group A.Ş. Yetkilisi
51Seyhan DEMİRPENÇETBD Group A.Ş. Yetkilisi
52Seyit KARLISeka Tıp Merkezi Yetkilisi
53Furkan HACIFAZLIOĞLUHFO İnşaat Firması Yetkilisi
54Mehmet Kamil ÖZDURDURitim Bilgisayar Firma Yetkilisi
55Hasan CEYHANİş Takipçisi
Operasyon detayları şoke etti!
Ortaya çıkan ayrıntılar ise ağızları açık bıraktı. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelendi. Şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Kurulan örgüte üye olma", "Zimmet", "Rüşvet", "İrtikap", "İhaleye fesat karıştırma" ve "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
9 ilde eş zamanlı baskın: 55 gözaltı kararı
Tüm bu deliller ışığında bu sabah Ankara merkezli 9 ilde harekete geçildi. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.