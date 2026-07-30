Son Mühür - Ankara güne yolsuzluk soruşturmasıyla uyandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 hakkında gözaltı kararı verildi.

İlk görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendikten sonra Başkanın ilk görüntüleri ortaya çıktı.



Aralarında "Behzat komiser"in de olduğu o yolsuzluk soruşturmasının isimleri ortaya çıktı. İş o liste...

1Erdal BEŞİKÇİOĞLUBelediye Başkanı

2Mutlu KERİMOĞLUBelediye Başkan Yardımcısı

3Taylan ÖZGÜVENBelediye Başkan Yardımcısı

4İhsan Bahri BELLEKBelediye Başkan Yardımcısı

5Atilla AKYÜREKBelediye Başkan Yardımcısı

6Ali COŞARSosyal Yardım İşleri Müdürü

7Tarhan ÖZKAYAMali Hizmetler Müdürü

8Serpil ZENGİNİmar ve Şehircilik Müdürü

9Muzaffer ÇAKIRETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü

10Levent BOZKURTDestek Hizmetleri Müdürü

11Zülküf SANCARZabıta Müdürü

12Özkan TOSUNEmlak ve İstimlak Müdürü

13Yusuf AKBULUTSosyal Yardım İşleri Müdür Vekili

14Koray YILDIZSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli

15Rıza Emrah ALTINOKMali Hizmetler Müdürlüğü Personeli

16Fatma ŞÖLEN KARAMali Hizmetler Müdürlüğü Personeli

17Adem DAŞÇIFen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi

18Yunus ACARSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli

19Cem Berk ERDİNÇBelediye Başkanı Danışmanı

20Hüseyin YILMAZBelediye Başkan Koruması

21Baki GÖKDEMİRİhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı

22İlay ALKANİhale Komisyonu Üyesi

23Hüseyin ÜNLÜİhale Komisyonu Üyesi

24Seçil DÜŞERMuayene Kabul Komisyonu Üyesi

25Onur TULUNAYMuayene Kabul Komisyonu Üyesi

26Perrin Özge KARABAŞMuayene Kabul Komisyonu Üyesi

27Burak Berat POLATMühendis

28Şakir YILDIZMühendis

29Seyfi GEYİKETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

30Fatih İbrahim SÖNMEZETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

31Songül BALETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

32Bahadır Çağrı KEKEVİETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

33Ayten AKPINARETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

34Tahsin ÇELİKETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

35Fethi Kaan ALGANETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi

36Hasan BÜYÜKLİETİMKENT İşçisi

37Ozan YİĞİTCHP Meclis Üyesi

38Gürcan KARABAŞCHP İlçe Başkan Yardımcısı

39Aykut CANİKLİCHP Çankaya Meclis Üyesi

40Çağdaş BİLGİNEski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven’in akrabası)

41Atilla ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi

42Seher ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi

43Eda ŞEN ERYİĞİTFMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi

44Hanife Nur BAYRAMYosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi

45Zahide TÜRKMENYosun Firma Yetkilisi

46Koray PERKTAŞFirma Yetkilisi

47Mustafa YÜCELBayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi

48Engin PİRİNÇCİStandart Katı Atık Firma Çalışanı

49Seyit Hamid HAŞİMİStandart Katı Atık Firma Yetkilisi

50Bülent DEMİRPENÇETBD Group A.Ş. Yetkilisi

51Seyhan DEMİRPENÇETBD Group A.Ş. Yetkilisi

52Seyit KARLISeka Tıp Merkezi Yetkilisi

53Furkan HACIFAZLIOĞLUHFO İnşaat Firması Yetkilisi

54Mehmet Kamil ÖZDURDURitim Bilgisayar Firma Yetkilisi

55Hasan CEYHANİş Takipçisi

Operasyon detayları şoke etti!

Ortaya çıkan ayrıntılar ise ağızları açık bıraktı. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelendi. Şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Kurulan örgüte üye olma", "Zimmet", "Rüşvet", "İrtikap", "İhaleye fesat karıştırma" ve "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

9 ilde eş zamanlı baskın: 55 gözaltı kararı

Tüm bu deliller ışığında bu sabah Ankara merkezli 9 ilde harekete geçildi. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.