Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı ile ilgili açılan davada firari olan Ertan Danacı, Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

876 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu

Ezgi Apartmanı’nın altında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi’nin iç mimarı olan Ertan Danacı, 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Danacı, yaklaşık 8 aydır firariydi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, firari sanığı yakalamak için iki özel ekip oluşturdu ve kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, Danacı’nın Muğla Ortaca’da saklandığını tespit etti. Operasyon, 13 Mart 2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirildi ve Danacı gözaltına alındı.

Mahkeme Tutuklama kararı verdi

Yakalanmasının ardından Kahramanmaraş’a getirilen Danacı, 14 Mart 2026 günü adli mercilere sevk edildi. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar vererek, Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmesini sağladı.