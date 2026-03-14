Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada mahkeme, tutuklu 33 sanığın tahliyesine karar vermişti. Ancak duruşma savcısı Abdullah Gül, suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle bu sanıklardan 11’inin tahliyesine itiraz etti.

Savcılığın itirazını inceleyen mahkeme, isnat edilen suçların niteliği ve kapsamı, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları ile kaçma ve delil karartma ihtimallerini göz önünde bulundurarak yeni bir karar aldı.

Bu kapsamda aralarında Ece Boyun (Barış Boyun’un eşi), Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu’nun da bulunduğu 11 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

Mahkeme, yeniden yakalama kararını; sanıklara isnat edilen suçların niteliği ve ağırlığı, mevzuatta öngörülen ceza sınırlarının yüksekliği ile delilleri karartma ya da yurt dışına kaçma ihtimalinin bulunması gibi gerekçelere dayandırdı.