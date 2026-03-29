Son Mühür/ Beste Temel- Bahar aylarının gelişiyle birlikte İzmir genelinde popülasyonu artan ve dış görünüşüyle sıklıkla sivrisineklerle karıştırılan mevsimsel uçkunlar, kent sakinleri arasında merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilimsel bir açıklama yayımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle sulak alanlar ve yeşil bitki örtüsü yakınlarında yoğunlaşan bu canlıların herhangi bir hastalık taşıma riski barındırmadığını duyurdu. Uzmanlar, "vektör" sınıfına girmeyen bu türlerin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal yaşam döngülerini tamamlayarak kendiliğinden ortadan kaybolacağını vurguladı. Vatandaşların bu geçici biyolojik süreç nedeniyle endişe etmemesi gerektiği, belediyenin saha ekiplerinin ise gözlem faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Biyolojik gerçekler: Zararsız türler ve doğal döngü

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman biyologlar, söz konusu canlıların (Chironomidae ve Tipula türleri) ekosistemin doğal bir parçası olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili teknik detayları paylaşan Biyolog Ali Eren, bu türlerin beslenme alışkanlıklarının insan kanı üzerine değil, tamamen bitki öz suları ve ağaç sıvıları üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Yağışlı periyotların ardından gelen ılıman havanın bu popülasyonun kısa süreliğine zirve yapmasına neden olduğunu belirten Eren, bu sineklerin fiziksel olarak sivrisineğe benzese de biyolojik açıdan tamamen zararsız olduğunu ve yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte bu yoğunluğun hızla sona ereceğini dile getirdi.

30 ilçede 254 bin noktada kesintisiz denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit edebilecek canlılara karşı yürüttüğü "entegre mücadele" stratejisini yılın tamamına yayarak sürdürüyor. Kentin 30 ilçesinde, toplamda 254 bin farklı odakta eş zamanlı olarak yürütülen kontrollerde, potansiyel üreme alanları mercek altına alınıyor. Sadece görsel rahatsızlık veren türlerle değil, asıl mücadele odağı olan hastalık taşıyıcı vektörlere karşı da bilimsel yöntemler uygulanıyor. Temiz bir çevre misyonuyla hareket eden ekipler, her bir ilçenin coğrafi yapısına uygun ilaçlama ve biyolojik kontrol tekniklerini kullanarak İzmir genelinde hijyen standartlarını en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

Vektörle mücadelede 12 aylık stratejik takvim

Belediyenin saha çalışmalarının sadece bahar aylarında değil, 12 ay boyunca kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Hastalık bulaştırma potansiyeli yüksek olan karasinek, sivrisinek, kemirgenler ve hamam böceklerine karşı yürütülen ilaçlama faaliyetleri, özellikle bu canlıların kışlak ve üreme noktası olarak belirlediği alanlarda yoğunlaşıyor. Dere yataklarının ıslahından inşaat sahalarındaki durgun suların kontrolüne, kanalizasyon hatlarından yağmur suyu mazgallarına kadar geniş bir yelpazede operasyonel süreçler yönetiliyor. Çöp konteynerleri gibi mikrobiyal hareketliliğin yüksek olduğu alanlarda periyodik dezenfeksiyon işlemleri uygulanırken, sucul ortamlardaki larva mücadelesiyle sorun henüz oluşmadan kaynağında çözüme kavuşturuluyor.