Son Mühür/ Beste Temel- İzmir genelinde hızla tırmanan nüfus grafiği ve beraberinde getirdiği göç dalgası, kentin defin kapasitesini zorlamaya devam ediyor.

Şehir merkezindeki mevcut mezarlıkların doluluk oranının kritik seviyelere ulaşması üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim stratejilerinde önceliği defin alanlarının genişletilmesine verdi. Yıllık ortalama 200 bin metrekarelik yeni alan ihtiyacını karşılamak adına vites yükselten belediye, son iki yıllık periyotta yaklaşık 70 futbol sahasına tekabül eden 487 bin metrekarelik devasa bir araziyi kente kazandırdı.

Stratejik noktalarda defin hizmetleri başlatıldı

Kentin dört bir yanına yayılan genişleme çalışmaları kapsamında birçok noktada defin işlemleri aktif hale getirildi. Gaziemir Sarnıç bölgesindeki mevcut mezarlığın sınırları 55 bin metrekare genişletilirken, Karşıyaka Örnekköy’de 60 bin metrekarelik yeni bir alan kullanıma sunuldu. Benzer şekilde Menemen Yayla Mahallesi'nde 26 bin, Menderes’in Yeniköy ve Çakaltepe mevkilerinde toplam 22 bin metrekarelik arazi defin hizmetine dahil edildi. Bornova Naldöken, Bayraklı Doğançay ve Çiğli Harmandalı gibi stratejik lokasyonlarda da eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla toplamda 236 bin metrekarelik alanın altyapısı tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeni projeler ve açılış için gün sayan alanlar

İzmir’in gelecekteki defin ihtiyacını bugünden planlayan Büyükşehir Belediyesi, 251 bin metrekarelik ek bir alanı daha kısa süre içinde hizmete sokmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Buca Zafer Mahallesi’nde 107 bin ve Bornova Kayadibi’nde 100 bin metrekarelik büyük ölçekli parsellerde sona gelindi. Seferihisar Turgut ve Güzelbahçe Yaka mahallelerinde de çalışmalarını hızlandıran ekipler, toplamda 44 bin metrekarelik alanı daha kentin envanterine katacak. Ayrıca Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde projelendirme aşaması devam eden 60 bin metrekarelik yeni alanlar için ihale süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

3,5 milyon metrekarelik dev vizyon yolda

Belediyenin orta ve uzun vadeli planlamaları sadece mevcut kapasite artırımıyla sınırlı kalmıyor. Buca'dan Urla'ya, Bergama'dan Torbalı'ya kadar uzanan geniş bir hatta 369 bin metrekarelik arazinin devir ve tahsis işlemleri resmi olarak sonuçlandırıldı. İmar ve planlama süreçleri devam eden diğer projelerin de tamamlanmasıyla birlikte İzmir’e toplamda 3,5 milyon metrekarelik devasa bir mezarlık alanı kazandırılması hedefleniyor. Bu adım, kentin önümüzdeki on yıllar boyunca defin sahası konusunda herhangi bir kriz yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Modern altyapı ve kapsamlı bakım faaliyetleri

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, sadece yeni alan açmakla kalmayıp mevcut 2 bin dolayındaki mezarlıkta modernizasyon çalışmalarını da sürdürüyor. Yaklaşık 23 milyon metrekareye yayılan bu devasa hizmet alanında; drenaj hatlarından su depolarına, güvenlik çitlerinden çevre düzenlemelerine kadar tüm fiziksel ihtiyaçlar karşılanıyor. Vatandaşların defin ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için konteyner kurulumları, parke döşemeleri ve peyzaj dokunuşları ile mezarlıkların çehresi estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

