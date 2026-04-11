Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye’de çok sayıda çalışanın yoksulluğa mahkum yaşam koşullarında yaşadığını hatırlatarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Ulaş Karasu: 28 bin TL asgari ücret, bu ülkede neye yetecek?

Türkiye’de insanların çalıştıkça yoksullaştığını vurgulayan ve 28 bin liralık asgari ücretin hiçbir ihtiyacı karşılamadığını aktaran CHP’li Ulaş Karasu, “Bugün Türkiye, öyle bir noktaya getirilmiştir ki insanlar çalıştıkça yoksullaşmakta, çalışmadığında daha az giderle yaşamaktadır. Bu akıl dışı, bu garabet, bu ucube düzeni AK Parti iktidarı kalıcılaştırmak için her şeyi yapmaktadır. Buradan açıkça soruyorum; 28 bin TL asgari ücret, bu ülkede neye yetecek? Hangi ihtiyacı karşılayacak? Bu sorunun cevabını bu ülkenin emekçileri değil, bu düzeni kuranlar vermek zorundadır. Bu soruyu herkes sormalıdır. Her yerde sormalıdır. Her gün sormalıdır.” dedi.

“Bu kara düzene boyun eğmeyeceğiz”

Son olarak, AK Parti iktidarının tüm ülkeyi yoksullukta ve sefalette eşitlemeye çalıştığının altını çizen CHP’li Karasu, bu düzenin parçası olmayacaklarını aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Yoksullukta ve sefalette tüm ülkeyi eşitlemeye yemin etmiş bir AK Parti iktidarı var. Bugün milyonlar geçim derdiyle, hayatını sürdürme mücadelesi vermektedir. Ortada bilinçli bir tercih var. Gerçekleri saklayan, toplumun aklıyla alay eden ve yoksulluğu yönetilebilir bir araç haline getiren bir AK Parti gerçeği ile karşı karşıyayız.

Bu düzene karşı durmak, gerçeği açıkça söylemek, emeğin, adaletin ve onurlu yaşamın tarafında saf tutmak artık bir zorunluluktur. Buna rağmen AK Parti iktidarı, bu ağır tabloyu düzeltmek yerine; toplumu manipüle etmeyi, gerçekleri perdelemeyi ve yaşanan krizi görünmez kılmayı tercih ediyor. Mesele, asgari ücrete yapılacak sınırlı bir artış tartışmasının çok ötesindedir; ihtiyaç duyulan şey, insan onuruna yaraşır yaşamı güvence altına alan köklü bir ücret politikası ve adil bir ücret rejimidir.

Asgari ücretin, toplumun genel ücreti haline gelmesi, emeği ucuzlatan ve milyonları yoksulluk sınırına hapseden bu düzenin en ağır sonucudur; artık bu yapının tasfiye edilmesi zorunludur. Bu ülkede milyonların emeği; hayata tutunmaya çalışan bir kalabalık olarak görülmeyecek, üreten, yaratan ve geleceği kuran büyük bir toplumsal güç olarak hak ettiği ücret düzeyine mutlaka kavuşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kara düzene boyun eğmeyeceğiz. Bu düzenin parçası olmayacağız.”