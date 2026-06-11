İzmir temsilcisi Altay’ın altyapısında yetişen ve son dönemde A takıma yükselerek adından bahsettiren genç santrfor Ferhat Öncel, futbol kariyerine kısa bir ara veriyor. 20 yaşındaki oyuncunun, vatani görevini yerine getirmek için askeri birliğine katıldığı haberi camiada duyuldu.

5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı

Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve gösterdiği gelişimle teknik yönetimin dikkatini çeken Ferhat, 2024 yılında kulübüyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım atmıştı. Kulübün gelecekte çok şeyler beklediği isimler arasında yerini alan genç oyuncu, şimdi ise hayatının yeni bir aşaması olan askerlik dönemine başlıyor.

Askerliğini İskenderun’da yapacak

Bedelli askerlik statüsünden yararlanacak olan genç yıldız, eğitimini gerçekleştirmek için Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim Alayı’na teslim oldu. Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalacak olan Öncel’in, temel askerlik eğitimini tamamlamasının sonrasında tekrar İzmir’e dönmesi planlanıyor.

Altay’ın altyapı geleneğinin bir parçası

Ferhat Öncel, Altay’ın son yıllarda öne çıkan genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezon profesyonel olarak 3. Lig’de 1 kez forma şansı bulan ve tecrübe kazanan oyuncu, altyapı kadrosunda;

U19, U17, U16 takımlarında ter dökerek basamakları tek tek tırmandı. Her yaş kategorisinde takımına katkı sağlayan Ferhat, oyun disiplini ve çalışma azmiyle biliniyor.