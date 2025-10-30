Son Mühür /Merve Turan- Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından zor bir süreç geçiren ünlü sanatçı Sezen Aksu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü sanatçının saçlarını sıfıra vurdurduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, son hali merak konusu olmuştu.

Emel Müftüoğlu’ndan paylaşım

Aksu’nun yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu, sanatçının güncel halini sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu, birlikte verdikleri pozu “Dinlenme molası verdik, 8565327 adım yürüdükten sonra” notuyla yayımladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Saçları yeniden uzamaya başladı

Fotoğrafta Sezen Aksu’nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı dikkat çekti. Hayranları, sanatçının sağlıklı ve neşeli görünümünü memnuniyetle karşıladı.

‘Uzak Şehir’ dizisine şarkısını armağan etmişti

Uzun süredir sahnelerde yer almayan Sezen Aksu, müzik çalışmalarına sessizce devam ediyor. Sanatçı, seyircisi olduğu “Uzak Şehir” dizisine özel olarak bir şarkısını hediye etti. Ozan Akbaba’nın seslendirdiği bu eser, dizinin özel tanıtım videosunda kullanılarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.