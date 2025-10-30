Son Mühür- Çekimleri Katar’da tamamlanan reklam filminde, Hande Erçel ve David Beckham birlikte kamera karşısına geçti. İki farklı alanda dünya çapında tanınan isimlerin bu iş birliği, kısa sürede uluslararası basının da ilgisini çekti.

Detaylar gizli tutuluyor

Reklamın teması ve yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak proje ekibine yakın kaynaklar, yapımın küresel çapta yayımlanacak bir kampanyanın parçası olduğunu aktardı.

Erçel ve Beckham’dan sürpriz iş birliği

Hande Erçel’in global markalarla olan iş birliklerine bir yenisini eklemesi, oyuncunun uluslararası alandaki kariyer adımları olarak değerlendirilirken, Beckham’ın projede yer alması kampanyaya ayrı bir prestij kazandırdı.