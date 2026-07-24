Son Mühür/Hüseyin Demir İzmirli A klasman basketbol hakemi Tolga Akkuşoğlu, 2026-2027 sezonunda EuroLeague’de hakemli yapacak. Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan EuroeLeague’de düdük çalacak olan Akkuşoğlu ile bir araya geldik. İzmir’in ve ülkemizin gururu olan başarılı hakem, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak hakemliğin zor yönlerini, psikolojik boyutunu anlattı. Aynı zamanda matematik öğretmenliği yapan ODTÜ mezunu Akkuşoğlu, EuroLeague’de kalıcı ve sürdürülebilir olmak istediğini vurguladı.

“Hedefimi başardığım için mutluyum”

Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonlarından EuroeLague’de İzmir’i ve ülkemizi temsil ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

EuroLeague her hakemin bulunmak istediği bir organizasyon… Hakemliğe 2016 yılında başladım ve hedefim hep EuroLeague hakemliği oldu. Hedefimi başardığım için mutluyum. Oralarda kalıcı, devamlı olabilmek, istikrar göstererek iyi maçlarda görev almak daha önemli. Mümkün olduğunca kalıcı olmaya çalışacağım.

Kendinizi müsabakalara psikolojik olarak nasıl hazırlıyorsunuz?

Aday hakemliği, İl hakemliği ve klasman hakemi olarak ilerledim. B klasmanı olduktan sonra A klasmana yükseldim. 2022 yılında A klasmanı oldum. Türkiye’de hakemlik psikolojik açıdan çok zor. Aynı zamanda matematik öğretmenliği yapıyorum. Çocuklarla birlikte çalıştığım için sabır mekanizmam gelişti ve bu durum sahaya olumlu etki ediyor. Önemli olan zihni boşaltarak sahaya konsantre olabilmek… Yönettiğiniz takımları iyi analiz etmek gerekiyor. Hangi takım ve oyuncular nasıl davranıyor? Analizi yaptıktan sonra saha içerisindeki işimiz kolaylaşıyor. Saha içinde uyumlu olduğumuz zaman sorun olmuyor. Yanlış kararlar elbette veriyoruz. Önemli olan yanlış kararlar verdiğinde doğruya dönebilmek daha önemlidir.

“İletişim ve sabır”

Hakemlikte iletişim önemli. Sizin genç hakemlere öneri ve tavsiyeleriniz neler?

C klasmanı olduğumdan beri kendi maçımı izlemeden uyumadım. Kendi maçımı her zaman kaydederek izliyorum ve analiz yapıyorum. Sıcağı sıcağına maçları izliyorum. Psikolojik olarak ayakta kalabilmek çok önemli. Pozitif ve negatif eleştirileri alıyorsunuz. Hakemlikten önce basketbol oynadığım için hep uzun süre topu takip ediyorsunuz. Genç hakemlerin kendilerine her zaman bir rota çizmesi gerekiyor. Kendilerini nerede eksik görüyorlarsa her maç onun üzerine çalışırlarsa başarı gelecektir. En önemlisi iletişim ve sabırdır.

“Basketbolda yeni teknolojik yöntemler gelebilir”

Günümüz modern basketbolu sürekli değişiyor ve gelişiyor. Basketbol hakemi olarak nasıl yorumlarsınız?

Basketbol giderek hızlanıyor. Oyunun hızının kesilmemesi için FIBA kural değişiklikleri yapıyor. Yeni kurallar geliyor. Biraz NBA kurallarını Avrupa kurallarına uyarlamaya çalışılıyor. Yeni gelen kuralları seminerlerde inceleceğiz. Oyunun hızlanması adına gelen kural değişikliklerini takip ederek kendimizi güncel tutmak zorundayız. FIBA organizasyonlarında ve Süper Lig’de Anlık Tekrar Sistemi olan (IRS) kullanıyoruz. İşimizi yarıyor. Gelecek dönemde farklı teknolojik yenilikler olabilir.

“İzmir basketbolu gelişiyor”

İzmir basketbolunun gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

İzmir basketbolunda Karşıyaka, Aliağa, Mavişehir ve Ege Asist gibi değerli takımlar altyapılara önemli yatırımlar yapıyor. Basketbol sürekli gelişiyor. Bizde hakem olarak gelişen sisteme ayak uydurmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmek için çaba göstermeliyiz. İl hakemliği olarak eğitimlerimiz oluyor. Belirli bir periyotlarda bu eğitimleri sıklaştırarak daha çok çalışabiliriz. İzmir, basketbol olarak değerli bir şehir olduğu için burada olmaktan mutluyum.

“Fiziksel ve mental olarak hazırım”

Hakemlik kariyer ve hedef planlarınızda neler var? Son olarak buradan iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Şuan daha zor bir döneme girdim. Fiziksel ve mental olarak elimden geleni yapacağım. Ağustos ayının sonunda bir seminer olacak. Benimde çalışmam gerekiyor. EuroLeagu’de kalıcı olarak başarılı olmak çok değerli. Bir şeye inanmak benim kendi felsefem… Öğretmenlik ile hakemliği birleştirdiğimi düşünüyorum. Hakemliği severek yapıyorum. Aileme ve eşime bana destekleri için her zaman teşekkür ediyorum. MHK Başkanı Recep Ankaralı’ya, eğitim koordinatörü Murat Biricik’e teşekkürlerimi iletiyorum. Hakemlikte her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum. Hem hakemlik hem öğretmenliği bir arada yürütüyorum. Bundan sonra seyahatlerim daha sık olacak. Hem öğrencilerime hem basketbolseverlere daha faydalı olabilirim diye düşünüyorum.