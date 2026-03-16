Michael B. Jordan'ın ikiz kardeşleri tek başına canlandırdığı Sinners filmi, hem eleştirmenlerden hem seyirciden yüksek puanlar aldı. Rotten Tomatoes'da yüzde 98 onay oranına ulaşan yapım, gişede de beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Peki Sinners konusu nedir, kadroda hangi isimler var ve film hangi dijital platformlarda izlenebilir?

Sinners filmi konusu nedir?

Sinners, 1930'ların Mississippi'sinde geçen doğaüstü bir korku hikâyesi anlatıyor. Film, Chicago'nun yeraltı dünyasında geçirdikleri tehlikeli yılları geride bırakmak isteyen ikiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke'un memleketleri Clarksdale'e dönüşünü konu alıyor. Sakin bir hayat kurma umuduyla bir bar açan kardeşler, kısa sürede kasabada çok daha kadim ve karanlık bir kötülükle yüz yüze geliyor. Vampir mitolojisini blues müziği ve Jim Crow dönemi Amerika'sının ırksal gerilimlerine harmanlayan film, klasik korku kalıplarının ötesine geçen katmanlı bir anlatı sunuyor.

Sinners oyuncuları kimler?

Filmin başrolünde ikiz kardeşlere hayat veren Michael B. Jordan yer alıyor. Kadrodaki diğer önemli isimler şu şekilde sıralanıyor: Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Miles Caton, Delroy Lindo, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li ve Lola Kirke. Jordan'ın iki ayrı karakteri birbirinden farklı fiziksel ve duygusal tonlarla yansıtması, performansın en çok takdir edilen yönlerinden biri oldu.

Sinners nereden izlenir? Hangi platformda var?

Sinners filmi ilk olarak Nisan 2025'te sinemalarda vizyona girdi, ardından Şubat 2026'da Türkiye'de ikinci kez gösterime sunuldu. Dijital platform tarafında ise film şu anda HBO Max (Max) üzerinden izlenebilir durumda. Bunun yanı sıra Amazon Prime Video ve TV+ platformlarında da satın alma ya da kiralama seçeneğiyle erişime açık. Film bir Warner Bros. yapımı olduğu için Max, uzun vadeli yayın evi konumunda bulunuyor. Netflix'te ise Sinners yer almıyor.