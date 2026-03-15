Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor. Hz. Peygamber (s.a.v) hadis-i şeriflerinde bu gecenin bazı işaretlerini bildirmiş ve müminlere özellikle Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde aramasını tavsiye etmiştir.

Hadislerde bildirilen Kadir Gecesi alametleri

İslam kaynaklarında ve sahih hadislerde aktarılan Kadir Gecesi belirtileri şu şekilde sıralanıyor:

Güneş ışınsız doğar. Kadir Gecesi'nin en bilinen alameti, ertesi sabah güneşin solgun ve beyaz bir şekilde, ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır. Hz. Ubey bin Ka'b'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz bu durumu açıkça ifade etmiştir. (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179)

Hava ne sıcak ne soğuk olur. O gece ılıman ve latif bir serinlik hakim olur. Aşırı sıcak ya da dondurucu soğuk yaşanmaz. Taberani'nin rivayetinde bu durum "açık ve mülayim" olarak tanımlanıyor.

Gökyüzü berrak ve sakindir. Bulut, fırtına veya aşırı rüzgar beklenmez. Gece, sanki semada ay varmış gibi parlak ve aydınlık olur. Hava durgunluğu ve berraklığı dikkat çeker.

Yıldız kayması görülmez. Kadir Gecesi'nde sabaha kadar hiçbir yıldız kayması olayı yaşanmaz. Bu durum, gecenin diğer gecelerden ayrışan önemli bir özelliği olarak kaynaklarda yer alıyor.

Manevi huzur ve sükûnet hissedilir. Müminlerin kalbinde açıklanamayan bir ferahlık ve ibadete yöneliş isteği uyanır. Bazı rivayetlerde meleklerin yeryüzüne inmesi sebebiyle gürültünün ve köpek seslerinin azaldığı da ifade ediliyor.

Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Bu mübarek gecede bolca nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar etmek tavsiye ediliyor. Hz. Ayşe'nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz, bu gece için özellikle şu duayı önermiştir: "Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü annî" (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet).

Kadir Gecesi, günahlardan arınma ve manevi yenilenme için sunulmuş büyük bir fırsat. Bu geceyi ibadet ve dua ile ihya eden her Müslüman'ın geçmiş günahlarının bağışlanacağı Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiştir.