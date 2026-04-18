Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in turizm temsilcilerinden Büyükşehir Belediyesi’ne ‘destek’ teşekkürü geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Sürdürülebilir Turizm Belgesi’ne sahip işletmelerin su ve atık su tarifelerinde yapılan yüzde 50 indirim uygulamasının sektörde büyük bir heyecan yarattığını belirten Skal International İzmir Başkanı Aydın Tokbaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çok kıymetli bir destek oldu”

Verilen destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkürlerini ileten Başkan Tokbaş, “Başkanımız Cemil Tugay’ın göreve geldiği ilk günden bu yana vurguladığı “sürdürülebilir ve çevre dostu kent” vizyonunun bir yansıması olan bu düzenleme, İzmir turizmi için gerçek bir müjdedir. Bin 521 işletmemizi doğrudan etkileyecek olan yüzde 50’lik indirim, maliyet artışlarıyla mücadele eden turizmcilerimiz için çok kıymetli bir destek olduğu kadar, İzmir’in dünya turizm arenasındaki rekabet gücünü de artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“İş birliği içinde olmaya devam”

Su kaynaklarının korunması ve doğaya saygılı işletmeciliğin teşvik edilmesi noktasında atılan bu adımın işletmelerin sürdürülebilirliğini de hızlandıracağını belirten Başkan Tokbaş, “İZSU bünyesinde oluşturulan yeni abone türleri, sadece bir tarife değişikliği değil; İzmir’in geleceğine yapılan bir yatırımdır. Skal International İzmir olarak, Sayın Başkanımızın turizmciyle omuz omuza duran bu yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. İzmir’i dünya çapında sürdürülebilir bir destinasyon haline getirme hedefinde, yerel yönetimimizle her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.