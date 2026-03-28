İranlı yetkili Muhammed Bakır Galibaf, İsrail cephesinden gelen kritik bir askeri uyarıyı gündemine taşıdı. Galibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ordunun dağılma tehlikesiyle burun buruna olduğuna dair sözlerini hatırlatarak, "İran’ın sert yanıtı, bu devam eden çöküşü daha da hızlandıracak" dedi.

Sosyal medya platformu üzerinden güncel gelişmeleri yorumlayan İran Meclis Başkanı, Tel Aviv yönetiminin son dönemdeki stratejilerini analiz etti. Eyal Zamir’in güvenlik kabinesinde dile getirdiği risklere değinen Galibaf, İsrail’in saldırgan tutumunun ve İran'ın üretim tesislerini hedef almasının temelinde bir güven tazeleme çabası yattığını savundu. Galibaf, Zamir'in ifadelerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail Genelkurmay Başkanı, ‘10 kırmızı bayrak kaldırıyorum, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kendi içine çökecek’ uyarısında bulundu. Suçlu siyonist rejim, gerilimi tırmandırarak ve İran’ın sanayi altyapısını hedef alarak bu uyarıları görmezden gelmeye, aynı zamanda kabinesi ve ordusuna olan güveni yeniden sağlamaya çalışıyor. Ancak İran’ın sert yanıtı, bu devam eden çöküşü daha da hızlandıracak"

“IDF kendi içine çökmeden önce”

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, daha önce gerçekleştirilen bir üst düzey güvenlik toplantısında ordunun mevcut personel yapısına dair karamsar bir tablo çizmişti. Operasyonel yoğunluğun artması ve asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle sistemin sürdürülebilir olmadığını belirten Zamir, "IDF kendi içine çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum" uyarısını yapmıştı. Mevcut yapının ve yedek askerlik sisteminin revize edilmesi gerektiğini savunan Zamir, "Çok geçmeden IDF rutin görevlerine hazır olmayacak ve yedek sistem de işlevini yitirecek" şeklinde konuşmuştu.