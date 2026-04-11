İrlanda’da stratejik öneme sahip Shannon Havalimanı’nda yaşanan olay, uluslararası güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yüksek güvenlikli bir alana giren bir kişinin, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağına baltayla zarar vermesi dikkat çekti.

Piste sızdı, askeri uçağa saldırdı

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan 40’lı yaşlardaki bir kişi, havalimanının kısıtlı bölgesine izinsiz giriş yaptı. Şüpheli, pistte park halinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağına yönelerek saldırıda bulundu.

Kanada tırmanıp hasar verdi

Görgü tanıkları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre saldırgan, uçağın kanadına çıkarak elindeki baltayla gövde ve kanat bölümlerine defalarca vurdu. Müdahale sürecinde güvenlik ekiplerinin saldırgana ulaşmak için taşınabilir merdiven kullanması dikkat çekti. Bu süreçte uçakta ciddi maddi hasar oluştu.

Uçuşlar geçici olarak durduruldu

Yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle Shannon Havalimanı’ndaki uçuş trafiği yaklaşık 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanı polisi ile İrlanda Savunma Kuvvetleri’nin koordineli operasyonu sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Güvenlik açığı soru işareti yarattı

İrlanda polisi Garda tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 1984 Ceza Adaleti Yasası kapsamında gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından en kritik soru ise gündemdeki yerini koruyor: Yüksek güvenlik önlemleri altında bulunan askeri bir alana, sivil bir kişinin bu şekilde erişimi nasıl mümkün oldu?

Protestoların odağındaki havalimanı

Shannon Havalimanı, ABD askeri uçaklarının yakıt ikmali ve transit geçişlerde sıkça kullandığı bir merkez olması nedeniyle uzun süredir savaş karşıtı grupların protestolarına sahne oluyor. Ancak bu olay, havalimanı tarihinde yaşanan en ciddi güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor.