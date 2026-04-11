Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20.07’de (Türkiye saatiyle 03.07) California açıklarında Pasifik Okyanusu’na sorunsuz iniş yaptı. Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’den oluşan mürettebat, görev sırasında yaklaşık 407 bin kilometreyle insanlı uzay uçuşlarında ulaşılan en uzak mesafe rekorunu kırdı.

Saatte yaklaşık 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün güvenli şekilde soğumasının ardından, kurtarma ekipleri botlarla kapsüle ulaştı ve astronotlarla ilk teması kurdu.

“Artemis II tarihe geçti: Rekor mesafe, kritik testler ve Ay’ın bilinmeyen yüzü”

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay yörüngesinde gerçekleştirdiği 10 günlük görevde yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat ederek önemli bir başarıya imza attı. Dört astronottan oluşan ekip, görev boyunca uzay aracının sistemlerini test ederken, Ay’ın daha önce görüntülenmemiş bölgelerini kayıt altına aldı ve gelecekte yapılacak inişler için potansiyel alanlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ay yüzeyine iniş yapılmamış olsa da elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler ve veriler, bir sonraki aşama olan Artemis III görevi için kritik bir hazırlık niteliği taşıdı. Mürettebat, Ay’ın insan gözüyle daha önce görülmemiş kısımlarını görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

Orion kapsülü, Artemis II görevi kapsamında Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan’da fırlatılmıştı. İnişin ardından yaklaşık iki saat içinde astronotların kapsülden çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacağı ve burada sağlık kontrollerinden geçirileceği bildirildi.