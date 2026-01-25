Bir çağ düşünün…

Bağıranın kazandığı, susanın kaybettiği söylenen bir çağ.

Herkesin fikrini bağırarak dayattığı, hakikatin gürültüde boğulduğu bir çağ.

Ve tam bu çağda, tek kelime etmeden dünyanın en çok izlenen insanlarından biri çıkıyor karşımıza:

Khaby Lame

*

Khaby Lame konuşmuyor.

Nutuk atmıyor.

Akıl vermiyor.

Sadece bakıyor.

Bir kaş kaldırıyor.

Ellerini iki yana açıyor.

Ve milyonlarca insan aynı anda şunu anlıyor:

“Bu kadar karmaşaya ne gerek vardı?”

Aslında bu soru, yalnızca sosyal medyadaki “life hack” saçmalıklarına değil, hayatın kendisine sorulmuş bir soru.

*

GÜRÜLTÜLÜ SİSTEM

Bugün sosyal medya, büyük bir pazara dönüşmüş durumda.

Herkes bir şey satıyor:

başarı, mutluluk, zenginlik, kişisel gelişim…

Çoğu sahte.

Çoğu abartılı.

Çoğu yalan.

Khaby Lame bu pazarın tam ortasına çıkıyor ve hiçbir şey satmıyor.

Sadece abartıyı teşhir ediyor.

Ve bu yüzden bu kadar seviliyor.

Çünkü insanlar artık kandırılmaktan yoruldu.

Çünkü insanlar “kolaymış gibi pazarlanan zor hayatlar”dan bıktı.

Çünkü insanlar süslü cümlelerden değil, sade gerçeklerden yana.

*

BİR GÖÇMENİN SESSİZ İSYANI

Khaby Lame bir yıldız olarak doğmadı.

Bir fabrika işçisiydi.

Pandemide işini kaybetti.

Göçmen bir ailenin çocuğuydu.

Kendi söyleşi ile Müslüman ve hafızdı.

Elinde ne para vardı,

ne bağlantı,

ne de güçlü bir arka plan.

Ama elinde çok güçlü bir şey vardı:

samimiyet.

Bugün sosyal medyada 160 milyondan fazla insan onu izliyor.

Çünkü o, başarı masalı anlatmıyor.

“Bak ben ne oldum” demiyor.

“Sen de yapabilirsin” yalanını pazarlamıyor.

Sadece olduğu gibi duruyor.

Bu ülkede ve bu dünyada en zor olan şey de bu zaten:

Olduğun gibi kalabilmek.

*

NEDEN ETKİLİ?

Çünkü sistem karmaşıklıkla ayakta durur.

Çünkü düzen, insanların basit gerçeği görmesini istemez.

Çünkü basitlik, iktidar için tehlikelidir.

Khaby Lame’in tek bir mimiği,

sayfalarca reklâm metninden,

saatlerce konuşan siyasetçiden,

binlerce “kişisel gelişim” videosundan daha etkilidir.

Çünkü o ayna tutar.

Ve aynaya bakmak çoğu zaman rahatsız edicidir.

*

SESSİZLİĞİN GÜCÜ

Belki de bu yüzden,

konuşmadan konuşan bu adam,

bağırarak konuşanlardan daha çok duyuluyor.

Çünkü halk,

eninde sonunda samimi olana inanır.

Ve bazen en güçlü söz,

hiç söylenmeyen sözdür.