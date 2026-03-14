Osman Günden / Son Mühür - Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yaşamını yitirdi. Derin tarih birikimi, güçlü analizleri ve kendine özgü anlatımıyla geniş kitlelere hitap eden Ortaylı, sadece akademi çevrelerinde değil toplumun farklı kesimlerinde de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sundu. Yıllar boyunca kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar ve yaptığı değerlendirmelerle Türkiye’nin entelektüel hayatında kalıcı bir iz bırakan Ortaylı, ardında zengin ve etkili bir düşünce mirası bıraktı.

Cenaze töreni ne zaman?

Türkiye’nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek. Saat 11.00’de başlayacak anma programında akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri usta tarihçiyi son kez anmak üzere bir araya gelecek.

Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından İlber Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne götürülecek. Duayen tarihçi için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Ortaylı’nın naaşı, Fatih Camii Haziresi’nde defnedilecek.

Cenazeye katılacaklara bağış çağrısı

Aile tarafından paylaşılan taziye mesajında, cenaze törenine çiçek gönderilmemesi talebinde bulunuldu. Açıklamada, çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarının rica edildiği belirtildi. Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akmescitli Merhume Şefika Karaşay Ortaylı ve Kefeli Merhum Kemal Ortaylı’nın oğlu; Emeldar Ortaylı, Enver ve Sevil Ortaylı, Nuriye Ortaylı’nın ağabeyi; Kemal Ortaylı, Oytun ve Işıl Ortaylı’nın amcası; Deniz Ali Kazıcı ve Defne Kazıcı’nın liber dedesi; Tuna Ortaylı’nın biricik babası; tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk halkının liber hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybettik.” İlber Ortaylı'nın vasiyeti İlber Ortaylı, daha önce verdiği bir röportajda mezar yeriyle ilgili soruya dikkat çekici bir yanıt vermişti. “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna Ortaylı, “Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” ifadeleriyle karşılık vermişti.